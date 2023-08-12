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Як українські біженці долають кордон, щоб побачити дім

Як українські біженці долають кордон, щоб побачити дім
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Як українські біженці долають кордон, щоб побачити дім

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До пів доби на кордоні в чергах стоять українські біженці, які прихали з країн ЄС відвідати рідних в Україні. Така ситуація на українсько-польському кордоні в обидва боки триває вже другий місяць.

Черги як з легкових автомобілів і туристичних автобусів, так на пішому переході у Шегині. Така ситуація, прогнозують в Держприкордонслужбі, триватиме до вересня. Водночас український уряд обіцяє запустити на пунктах пропуску електронну чергу для автобусів, як це нині діє вже для вантажного транспорту. Як українці реагують на черги і з якими думками долають кордон – у матеріалі «Ти як?».

Діліться своїми історіями з нами на сторінках проєкту Радіо Свобода «Ти як?». Він про біженців і внутрішніх переселенців, а головне – для них.

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