Черги як з легкових автомобілів і туристичних автобусів, так на пішому переході у Шегині. Така ситуація, прогнозують в Держприкордонслужбі, триватиме до вересня. Водночас український уряд обіцяє запустити на пунктах пропуску електронну чергу для автобусів, як це нині діє вже для вантажного транспорту. Як українці реагують на черги і з якими думками долають кордон – у матеріалі «Ти як?».

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