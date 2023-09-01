Зеленський презентував пілот «Мрії» – освітнього застосунку для дітей

Президент України Володимир Зеленський презентував застосунок для школярів «Мрія» 1 вересня, на початку навчального року.

«Головна мета проекту «Мрія» – дати дитині її особистий освітній простір і унікальний алгоритм розвитку, відкрити можливість кожному українцю стати тим, ким він хоче бути», – йдеться в повідомленні.

За повідомленням Офісу президента, застосунок допомагатиме дітям, батькам і вчителям орієнтуватися в навчальному процесі.

«Він міститиме бібліотеку контенту, який потрібен саме цій дитині, інформацію про освітні програми, курси, відеоматеріали, позашкільні активності, олімпіади, гуртки», – йдеться в повідомленні Офісу президента.

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Зазначається, що, окрім оцінок, програма матиме дані про участь дитини в олімпіадах чи волонтерських проєктах, а також міститиме її ID за аналогією з «Дією». Через застосунок діти також зможуть повідомити батькам, що пройшли в укриття під час повітряної тривоги.

«Як повідомив Президент, до кінця поточного року заплановано розпочати ознайомчий процес із пілотним проектом «Мрії» у тестових школах, а наступного року, після реалізації «пілота», проект планують масштабувати на інші навчальні заклади України», – додає ОП.

Зеленський анонсував «дуже позитивну новацію» для школярів напередодні.

У День знань він заявив, що 1 вересня в Україні почали роботу майже 13 тисяч шкіл, у яких навчатимуться понад 3, 7 мільйона учнів і учениць.