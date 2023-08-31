Кількість українських дітей у школах Чехії зросла вп’ятеро у 2022 році

Кількість учнів початкових шкіл у Чехії у 2022/2023 роках зросла на 4,5% порівняно з попереднім роком, йдеться в повідомленні Чеського статистичного інституту (ЧСІ). Наразі це число складає перевищує 1 мільйон учнів.

Як передають чеські медіа, кількість чеських учнів протягом минулого року зросла на 1 000 дітей, тоді як кількість українських учнів у 2022/2023 навчальному році збільшилася вп’ятеро. Зокрема, в початкових класах чеських шкіл навчалось 50 859 українських учнів.

Читайте також: «У неї з обличчя текла кров»: у Чехії побили біженок, дізнавшись, що вони з України

«Кількість учнів початкових шкіл минулого шкільного року перевищила рубіж одного мільйону учнів і це, зокрема, завдяки припливу дітей походженням з України», – зазначив керівник ЧСІ Марек Роїчек.

Як свідчить статистика, серед іноземних учнів початкових шкіл Чехії вже тривалий час переважають українські учні. Далі за ними щодо кількості діти з В’єтнаму, Словаччини і Росії.

При цьому, якщо в порівнянні з минулим роком кількість українських школярів у чеських школах зросла вп’ятеро, кількість дітей з інших країн залишається незмінною.

Від початку війни з України до Чехії в’їхало понад 500 тисяч біженців, з них третина вже повернулась в Україну.