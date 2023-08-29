У ДПСУ розповіли, яка вагітна громадянка Чехії везла через кордон українця у сховку для запасного колеса

У Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України повідомили про інцидент, що стався на українсько-угорському кордоні.

«Вагітна 29-річна громадянка Чехії везла в тайнику автомобіля «БМВ» 28-річного українця, з яким перебуває у цивільному шлюбі. У пункті пропуску «Лужанка» під час поглибленого огляду «БМВ», яким керувала іноземка, прикордонники спільно з митниками виявили в ніші для запасного колеса, у спеціально обладнаному сховку, оголеного чоловіка. Після виявлення «пасажира», парочка влаштувала конфліктну ситуацію. Аби вгамувати горе-переправницю… та її співмешканця, прикордонникам довелося викликати поліціянтів. У ході з’ясування усіх обставин правопорушення, правоохоронці ухвалили рішення про евакуацію «БМВ» з пункту пропуску. Жінка, автомобіль якої намагалися транспортувати з пункту пропуску співробітники Нацполіції, лягала під колеса автівки, після чого спробувала втекти від правоохоронців», – розповіли прикордонники.

За їхніми даними, наразі чоловіка помістили до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону, а іноземці загрожує кримінальна відповідальність за статтею про «незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Майже щодня інспектори Державної прикордонної служби зупиняють близько 20 спроб незаконно перетнути кордон. Найчастіше порушники – чоловіки, які з підробними документами намагаються виїхати з України.

Із початком російського масштабного військового вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Більшості чоловіків віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон.