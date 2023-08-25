Перетин кордону чоловіками по-новому, черги та в'їзд з окупації: Держприкордонслужба пояснює

Майже щодня інспектори Державної прикордонної служби зупиняють близько 20 спроб незаконно перетнути кордон. Найчастіше порушники – чоловіки, які з підробними документами намагаються виїхати з України. Про зміну у правилах перетину кордону, співпрацю з військкоматами (ТЦК) та як працює КПП «Покровка» в Сумській області на кордоні з Росією – Донбас Реалії розпитали речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка.

Що змінюється в перетині кордону у серпні?

11 серпня уряд розглянув зміни до правил перетину державного кордону, що затверджені постановою №57. До тих, хто має право вільно виїжджати з України, додалася ще одна категорія – тепер можуть виїжджати ті, хто не підлягають призову на військову службу, а їх рідні чи близькі загинули або зникли безвісти під час участі в Антитерористичній операції або забезпечували її проведення з 14 квітня 2014 року до 30 квітня 2018-го.



Раніше могли виїхати за кордон українці, чиї рідні чи близькі загинули під час проведення ООС (30 квітня 2018 року – 24 лютого 2022 року) та після початку повномасштабного вторгнення Росії (від 24 лютого 2022 року).

Як ТЦК та Держприкордонслужба перевірятимуть чоловіків?

У середньому за добу прикордонні наряди затримують близько 20 порушників: серед них і ті, хто використовує підробні документи про нібито непридатність до військової служби. Таких з лютого 2022 року було понад 6100 людей.

Щоб ефективніше та швидше виявляти такі підробні документи, Державна прикордонна служба та ТЦК починають співпрацю з оперативного обміну інформацією.

«Зараз напрацьовуються технічні можливості, критерії доступу представників ТЦК до бази даних Державної прикордонної служби й навпаки. Як це буде працювати? Інспектор Державної прикордонної служби, коли буде перевіряти категорію осіб, буде бачити, чи дійсно ТЦК видавала цій людині документи», – каже Андрій Демченко.

Чому на кордоні постійні черги?

Через повномасштабне вторгнення рішенням уряду усі пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю були зачинені. 50% усього пасажиропотоку зараз припадає на кордон з Польщею – саме тут найбільші черги.

Крім того, влітку завжди збільшується кількість людей і на в’їзд, і на виїзд. У липні 2023 кордон перетнуло близько 3,8 млн осіб, лише за першу половину серпня – вже понад 2,1 млн.

«Якщо на кінець весни в середньому кордон перетнуло за добу 85-90 тисяч осіб, то зараз в будні дні не менше 120 тисяч осіб за добу в обох напрямках, а у вихідні пасажиропотік може досягати й 140-145 тисяч осіб за добу», – каже Андрій Демченко.



Українцям, які планують їхати за кордон чи повернутися з країн Європи, в ДПСУ радять обирати менш завантажені напрямки. Офіційна і актуальна інформація публікується на сторінці Західного регіонального управління ДПСУ.

Пункт пропуску «Покровка» на кордоні з РФ: як працює і які необхідні документи

Попри те, що пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю закриті, українці, які виїхали з окупованих територій через РФ, можуть повернутися до України на будь-якому напрямку – зокрема, через пункт пропуску «Покровка» у Сумській області на кордоні з РФ. Навіть якщо вони не матимуть належних документів, які необхідні для перетину кордону.

«У такому випадку ідентифікація особи без документів забере більше часу – необхідно буде приєднати міграційну службу та поліцію, але у разі підтвердження громадянства – людина отримає пропуск на територію України», – каже Демченко.

Які кордони Росія обстрілює найчастіше?

Найбільше під обстріли потрапляють зараз Сумська і Харківська області. З початку серпня зафіксовано більше тисячі обстрілів – як по лінії кордону, так і по прикордонню. Росія використовує різноманітне озброєння: міномети, артилерію, літаки, танки, стрілецьку зброю.

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