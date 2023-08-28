Кулеба пояснив, чому Україна вже понад рік не має посла в Чехії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому Україна вже понад рік не призначає посла в Чехії.

«Послухайте, все дуже просто. Ротація є принципом, на який спирається кожна дипломатія. Євген Перебийніс був чудовим послом тут у Празі. Його термін завершився. Я потребував його як заступника і то було підвищенням», – зазначив Кулеба на спільній пресконференції з чеським колегою Яном Ліпавським в Празі, відповідаючи на питання щодо причин відсутності посла в Празі.

Також міністр наголосив, що вже понад рік тривають пошуки «найсильнішого, бездоганного кандидата», який би став послом у Чехії.

«Ми розглядали багато імен, але ніхто не підходить, бо наші відносини з Чехією виняткові, Чехія дуже важлива для нас. Ми шукаємо досконалого кандидата. Ми на останньому етапі відбору. Останнє слово – за президентом. Ми матимемо не просто посла, а найкращого посла», – підсумував голова українського МЗС.

Україна не має посла в Празі з липня 2022 року.

Раніше президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю Радіо Свобода зазначив, що тривала відустність посла України в Празі не мала суттєвого впливу на двосторонні відносини, але відзначив, що контакти сповільнилися. «Дипломатичні канали відкриті, але досить порожні», – сказав Павел.

Водночас, Чехія неодноразово закликала Україну визначитися з послом, про це повідомили чеські ЗМІ 20 серпня, посилаючись на заяви урядовців.