Чехія внесла до санкційного списку російського ракетобудівельника Обносова та його родину

Уряд Чехії 16 серпня вніс у національний санкційний список ще трьох росіян – генерального директора російського оборонного холдингу «Тактичне ракетне озброєння» Бориса Обносова, його доньку Ольгу Зорікову та зятя Ростислава Зорікова. Останні двоє проживають у Празі – у їхній власності є кілька дорогих об’єктів нерухомості.

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

«Російський олігарх, який стоїть за виробництвом ракет, які вбивають невинних українців, повинен був відчути наслідки. Так само, як ті, хто насолоджується розкішшю в Чехії на гроші від торгівлі смертю. Я радий, що уряд сьогодні за моєю пропозицією погодив внесення ще трьох осіб до національного санкційного списку» – написав міністр у твіттері.

На офіційному сайті чеського МЗС йдеться, що всі троє потрапили під санкції за ведення «діяльності, яка порушує або загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України». Включення до національного санкційного списку стало можливим завдяки так званому «закону Магнітського», який уряд Чехії ухвалив наприкінці 2022 року. Він дозволяє країні незалежно від рішень ЄС забороняти в’їзд, блокувати будь-які фінансові операції та заморожувати майно на території Чехії особам, пов’язаним з порушенням прав людини та іншими серйозними злочинами. Родина голови російського оборонного холдингу «Тактичне ракетне озброєння», що перебуває під санкціями Євросоюзу і виробляє ракети, якими Росія атакує Україну, володіє нерухомістю в Чехії загальною вартістю понад вісім мільйонів євро. Про це раніше повідомили в розслідуванні команди російського опозиціонера Олексія Навального. За даними авторів розслідування, на зятя керівника холдингу Бориса Обносова Ростислава Зорікова оформлений чотириповерховий будинок в історичному районі Праги – він коштує шість мільйонів євро. Крім цього, Зоріков володіє у столиці Чехії пентхаусом вартістю понад мільйон євро. На дверях пентхауса висить табличка, яка вказує на те, що в будинку проживають Ростислав Зоріков і його дружина Ольга, дочка Бориса Обносова.

Нині у санкційному списку Чехії перебувають шестеро росіян. Окрім Обносова та його родини, туди внесені патріарх РПЦ Кирило та російський олігарх Володимир Євтушенко та його син Фелікс.