Канада призначила нового посла в Україні

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила про призначення Наталки Цмоць послом Канади в Україні. Вона змінить на цій посаді Ларису Галадзу.

На сайті МЗС Канади вказано, що нова посол є експертом з питань України «з багатим досвідом і розумінням багатосторонньої підтримки країни з боку Канади».

Повідомляється, що Наталка Цмоць знає українську мову і «має глибокі зв’язки з українською громадою в Україні та Канаді, і вона готова сприяти поглибленню канадсько-українських зв’язків на всіх рівнях».

«Вона буде очима та вухами Канади в Києві та гарантуватиме, що Канада зможе продовжувати підтримувати Україну в цей важкий час і в довгостроковій перспективі», – йдеться в повідомленні МЗС Канади.

Лариса Галадза була послом Канади в Україні з 2019 року.

24 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Канада є «близькими друзями та сильними партнерами» і що «у ці важкі часи ми продовжуємо бути разом».