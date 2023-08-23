Трюдо анонсував нові санкції проти Росії

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував новий пакет санкцій щодо юридичних та фізичних осіб із Росії.

«Сьогодні (23 серпня – ред.) Канада хоче оголосити про нові санкції проти 29 юридичних осіб та великої кількості фізичних осіб із Росії», – заявив Трюдо.

За його словами, санкції також будуть стосуватись ядерної галузі РФ.

«Канада продовжуватиме стояти разом з Україною стільки, скільки це треба буде потрібно», – підкреслив він.

У п’ятницю, 18 серпня, Канада також запровадила пакет санкцій проти Росії.

«Канада запроваджує нові санкції проти 15 російських фізичних і трьох юридичних осіб у відповідь на зростаючий рівень порушень прав людини та насильства з боку держави політичними опонентами та критиками», – заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

За її словами, таким чином «Росія намагається придушити внутрішнє інакомислення».