Чехія розслідує діяльність Raiffeisen Bank в Росії. Скаргу подали правозахисники

Національний центр боротьби з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю Чехії розпочав розслідування щодо австрійської фінансової групи Raiffeisen Bank International через роботу її дочірньої компанії в Росії. Про це повідомляє Чеське телебачення.

Скаргу на Raiffeisen Bank International до правоохоронних органів подали правозахисники з чеської Асоціації з прав громадян та підприємців. Вони вважають, що, продовжуючи фінансову діяльність у Росії, група фактично спонсорує російську агресію в Україні.

Окрім звернення до влади Чехії, правозахисники направили заяви з проханням розслідувати діяльність російської «дочки» Raiffeisen Bank до Євросоюзу та Австрії.

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У національному центрі боротьби з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю «Чеському телебаченню» підтвердили, що прийняли заяву правозахисників. За словами представника центру Ондржея Моравчика, розслідування вже триває. Подробиці він повідомити відмовився.

Тим часом група клієнтів чеського Райффайзенбанку створила петицію з вимогою до фінансової установи залишити російський ринок.

Ініціатор цього звернення Ладислав Пельцль пояснив, що «Райффайзен Банк» отримує великий прибуток у Росії та сплачує з нього податок, який використовується владою для фінансування агресії проти України.

«Ідея розплачуватись тією ж платіжною карткою, що і, образно кажучи, постачальник військової техніки для російської армії, наприклад, для нас нестерпна», – наголосив він.

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На початку липня агентство Reuters повідомило, що австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) відкладає відхід із російського ринку, сподіваючись, що війна Росії з Україною скоро завершиться. При цьому в березні компанія заявила, що планує продати свій бізнес у Росії або вивести його за периметри групи.

Raiffeisen після початку повномасштабної війни проти Україні став одним із ключових західних банків у Росії – на нього припадає близько чверті всіх переказів у євро до країни.

Правила уряду РФ передбачають, що в разі продажу російських активів компаній із так званих «недружніх» країн ціни мають передбачати дисконт до незалежної оцінки ринкової вартості у розмірі не менш як 50%.