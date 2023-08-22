У Чехії заарештували майно родини російського ракетобудівника Обносова

У Чехії заарештували майно, яке належить родині керівника російського оборонного холдингу «Тактичне ракетне озброєння» Бориса Обносова, серед якого і 14 квартир, записаних на його зятя. Як повідомило Чеське телебачення, рішення ухвалило Фінансово-аналітичне управління (FAU) країни.

Вартість майна родини Обносова в Чехії оцінюється більш як у 100 мільйонів крон (понад чотири мільйони євро). Більша частина записана на зятя Обносова Ростислава Зорікова. Зокрема, під арешт потрапили 14 квартир у Празі, записані на Зорікова, і компанія з оренди нерухомості Riomax, що також належить йому. Іншу свою чеську компанію він переписав на батька, повідомляє Чеське телебачення.

Минулого тижня влада Чехії запровадила санкції проти самого Обносова, його дочки та зятя. Запровадження санкцій домагалися соратники російського увʼязненого опозиціонера Олексія Навального, які випустили розслідування про нерухоме майно родини Обносова в Чехії.