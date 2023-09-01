Зеленський: майже мільйон дітей цього року все ще навчатиметься дистанційно

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні – 1 вересня – в Україні почали роботу майже 13 тисяч шкіл, у яких навчатимуться понад 3, 7 мільйона учнів і учениць.



«Колись це було настільки звично, що навіть і думки такої не було, щоб якось це особливо цінувати. Зараз ми всі це розуміємо. Майже мільйон українських дітей усе ще навчатимуться онлайн. Іще майже мільйон – у змішаному форматі. Більшість – в Україні. Але ми не забуваємо жодної української дитини, жодного хлопця, жодної дівчини, хоч би де ви були зараз та хоч би яким було ваше 1 вересня сьогодні. Всі ми – українці», – заявив він під час відеоконференції з українськими учнями та педагогами.



Як повідомляє Офіс президента, до онлайн-спілкування з Зеленським долучилися майже 40 навчальних закладів із 23 областей України, а також з-за кордону.

Президент побажав українським учням та педагогам, щоб цей навчальний рік був успішним і, попри все, безпечним.

1 вересня розпочався новий навчальний 2023/2024 рік в Україні. За даними Міносвіти, форми навчання в закладах освіти визначають обласні воєнні адміністрації на місцях з урахуванням безпекової ситуації. Форми навчання допускаються різні: дистанційна, змішана та очна.