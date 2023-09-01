У Києві поліція отримала повідомлення про замінування усіх шкіл – КМВА

У Києві поліція отримала повідомлення про замінування усіх середніх шкіл, повідомляє у телеграмі Київська міська військова адміністрація.

«Столична поліція отримала інформацію щодо замінування усіх середніх шкіл розташованих у м. Києві. Працівники поліції відпрацьовують власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності», – йдеться у повідомленні.

Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення буде ухвалюватися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією, додають у КМВА.

Правоохоронці наразі ситуацію не коментують.

1 вересня розпочався новий навчальний 2023/2024 рік в Україні. За даними Міносвіти, форми навчання в закладах освіти визначають обласні воєнні адміністрації на місцях з урахуванням безпекової ситуації. Форми навчання допускаються різні: дистанційна, змішана та очна.