ОП: Україна за останній тиждень повернула з Росії 11 дітей

Україна за останній тиждень повернула 11 дітей, яких незаконно вивезли до Російської Федерації, повідомив голова Офісу президент Андрій Єрмак.



«Ми працюємо над тим, щоб знаходити викрадених дітей та повертати їх додому. Розроблений за завданням Президента план дій Bring Kids Back UA об‘єднує зусилля держави та партнерів. Створені механізми для реінтеграції та адаптації викрадених Росією дітей, яких вдалося повернути. Лише за останній тиждень ми повернули 11 наших дітей…», – написав він у телеграмі.

Він також нагадав, що 3750 українських шкіл пошкоджені і повністю зруйновані російськими ракетами та бомбами.



«400 тисяч наших дітей вчаться, перебуваючи за кордоном. Це ті діти, які залишаються в нашій системі освіти. 12 394 школи в Україні функціонують.

З них: в очній формі навчання – 6 577 (53,1%), змішаній – 3 362 (27,1%), дистанційній – 2 455 (19,8%)», – зазначив голова Офісу президента, додавши, що всього в українських школах навчаються майже 3,7 мільйона дітей, більшість (44,9%) за очною системою, 30,7% за змішаною системою і 24,4% – дистанційно.

Як повідомила Радіо Свобода віцепрем’р-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, від початку повномасштабної війни до України вдалося повернути щойнайменше 380 дітей, яких незаконно вивезли до Російської Федерації.

За офіційними даними української влади на 31 липня 2023 року, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували 19 546 дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно – коли батько, опікун чи свідок депортації дитини повідомив про неї Національному інформаційному бюро України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку вторгнення в Україну окупанти вивезли до Росії понад 700 тисяч українських дітей.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у відповідальності за незаконну депортацію дітей із окупованих територій України до Росії.