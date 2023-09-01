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ЗСУ вже між першою та другою лініями оборони РФ, Умєров замість Резнікова

ЗСУ вже між першою та другою лініями оборони РФ, Умєров замість Резнікова
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ЗСУ вже між першою та другою лініями оборони РФ, Умєров замість Резнікова

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Гості: Ярослав Кречко – журналіст Донбас Реалії; Денис Попович – військовий аналітик; Віталій Бала – політолог, директор Агенції моделювання ситуацій

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