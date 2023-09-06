Білий дім засудив нові «жорстокі напади» Росії на Україну

Білий дім 6 вересня засудив нові російські удари по Україні після того, як щонайменше 17 людей загинули внаслідок російського удару по ринку в Костянтинівці на Донеччині.

«Ці жорстокі російські атаки підкреслюють важливість продовження підтримки народу України, який захищає свою територію від неспровокованої, невиправданої агресії Росії. Це меседж, з яким держсекретар Ентоні Блінкен приїхав до України. І цей меседж США надсилають сьогодні, оголосивши про новий пакет військової допомоги Україні», – заявила на щоденному брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Вона наголосила, що Кремль може завершити цю війну «в будь-який час, вивівши свої війська і припинивши жорстокі удари».

«Доки це не зроблено, США із союзниками і партнерами будуть разом поруч з Україною стільки, скільки буде треба», – наголосила речниця.

6 вересня близько 14:00 війська РФ обстріляли Костянтинівку на Донеччині, поціливши по одному з ринків у середмісті. За даними влади, загинули 17 людей, 32 – зазнали поранення, серед загиблих – одна дитина.

За попередніми даними, внаслідок удару пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівля та 5-ий поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та низка торговельних об’єктів.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський удар по ринку в Костянтинівці – навмисний, як відповідь на «позитивні наступальні кроки українських сил» на фронті.