Поліція уточнила кількість жертв удару РФ по Костянтинівці

Після російського удару по Костянтинівці тіло одного загиблого залишається неідентифікованим, розповіла очільниця відділу комунікації поліції Донеччини Олександра Гаврилко.



У поліції уточнили дані щодо жертв російської атаки – 16 людей загинули, ще 33 поранених. Напередодні повідомлялося про 17 загиблих.



«Станом на зараз маємо 16 загиблих і 33 поранених. Була інформація про 17 загиблих, але після огляду решток тіл загиблих встановили, що вони належать 16 людям. Зараз майже всі ідентифіковані, знайдені родичі, відібрані аналізи, профілі ДНК. Станом на вечір 6 вересня ми мали чотири тіла неідентифікованих, а станом на ранок залишається одне тіло», – розповіла вона в ефірі національного телемарафону.

6 вересня близько 14:00 війська РФ обстріляли Костянтинівку на Донеччині, поціливши по одному з ринків у середмісті. Ввечері 6 вересня повідомлялося про 17 загиблих та 33 поранених. За попередніми даними, внаслідок удару пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівля та 5-ий поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та низка торговельних об’єктів.

Росія, попри свідчення і докази, заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

В ООН станом на 27 серпня підтвердили загибель 9 511 і поранення 17 206 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.