«Ледь встигають привозити БК»: як артилеристи стримують війська РФ на Куп'янському напрямку

Росія вже понад два місяці не полишає затятих спроб захопити Куп'янськ на сході Харківщини. Та стільки ж українські військові успішно відбивають всі спроби загарбників прорвати оборону ЗСУ. І одні з тих, завдяки кому це вдається – артилеристи. Як вони допомагають стримувати наступ агресора – у репортажі Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) з Куп’янського напрямку.

– Готовий працювати.

– Гармата!

Лунає потужний постріл – вогонь артилеристи ведуть із британської гаубиці L119 калібру 105 мм. За мить все повторюється знову: гармата – постріл – залп.

Російська піхота пішла на черговий штурм. Завдання артилеристів – максимально швидко і точно по ній відпрацювати, аби не дати можливість армійцям РФ дійти до українських окопів.

«Наші «пташки» літають. Вони вираховують, якщо знаходять, де вони кучкуються, туди ми відразу… Нас командир направляє, і ми починаємо працювати туди», – каже артилерист Богдан.

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За словами його побратима Костянтина, радіус ураження L119 – приблизно 100-200 метрів.

«По всіх цілях абсолютно в максимальному діапазоні [працюємо]. Ми прикриваємо максимально від лівої до максимально правої сторони… Коли ми закриваємо фланг, ми робимо 5-10 пострілів, і ними можемо закрити мінімальний фланг, по якому йде ворожа піхота», – розповідає військовослужбовець.

Він зазначає, щоб повністю закрити фланг – тобто взяти під вогневий контроль штурмові групи противника – потрібно 20-30 хвилин. Якщо ж долучаються інші артилерійські розрахунки з САУ, гаубицями Д-30 та мінометами, виходить ще швидше.

Як працює L119, українським артилеристам до вподоби.

«Вона набагато точніша, легша в обслуговуванні, в розгортанні і снаряди легші», – ділиться артилерист Ярослав.

А снаряди легші, бо калібр – 105 мм. Тому, хоча заряджати гармату треба своїми руками, з цими снарядами до снаги впоратись навіть не надто фізично підготовленому бійцю.

Працювати артилеристам доводиться у будь-яких умовах. Для штурмів російські військові намагаються обрати найскладніші – ніч або туман.

«З «ночником» літає [дрон], вночі вираховує, потім направляє їхню арту на нас. Так само і піхоту нашу малі дрони шукають. Вночі «теплак» (тепловізор – ред.), він навіть тіло вираховує, колір світиться, ствол, машина, якщо під'їде», – каже Богдан.

«Обирають саме такі для нас несприятливі умови, і тоді лізуть. Відповідно, і нам потрібно максимально швидко виконати свою роботу, щоб прикрити наших хлопців на нулі», – додає Костянтин.

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Роботи у них тут, на Куп’янському напрямку, багато, – відверто кажуть бійці.

«Працюємо щодня і щоночі. Нам тільки ледь встигають привозити БК (бойові комплекти)», – зазначає Костянтин.

Ярослав своєю чергою пригадує, як минулого року брав участь у боях під Ізюмом, Довгеньким, захищав трасу на Слов’янськ. Каже, ситуація під Куп’янськом зараз значно відрізняється.

«Там було набагато яскравіше. Нас атакували два армійських корпуси, а ми в складі батальйону все це втримали. Три місяці без ніяких замін, навіть внутрішніх… У наших рот була надія лише на наші три міномети 120-ті (калібру 120 мм – ред.)», – пригадує військовий.

За його оцінками, інтенсивність роботи артилеристів ЗСУ на Куп’янському напрямку – вдесятеро вища. Тепер у них є значно більше засобів давати відсіч противнику, зокрема, ті самі британські гаубиці L119. І те, що вже третій місяць вдається стримувати Росію тут – найкраще підтвердження того, як за рік змінились можливості Сил оборони України.