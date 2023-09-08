Військові про Кліщіївку: населений пункт, який «дуже-дуже сильно зруйнований»

Населений пункт Кліщіївка, що на півдні від Бахмута, «дуже-дуже сильно зруйнована» внаслідок боїв, заявив в ефірі Радіо Свобода Олег Калашников, пресофіцер 26-ої артилерійської бригади імені Романа Дашкевича.

«Сама Кліщіївка на сьогоднішній день – досить таки сумна картина. Це село, яке постійно мало вогневе ураження від російських військ, тобто там безпосередньо велися бої, відбувалося і артилерійське ураження цілей. Можемо сказати, що Кліщіївка – це ще один населений пункт, який дуже-дуже сильно зруйнований. Тобто відновлювати там життя буде зовсім нелегко. Можемо сказати, що практично інфраструктура і приватні будинки зараз непридатні для життя, відновлення буде потребувати дуже багато часу і, відповідно, фінансових ресурсів», – сказав він у коментарі Радіо Донбас.Реалії.

Щодо того, що буде, коли ЗСУ повністю повернуть під контроль Кліщіївку, Калашников заявив: «У нас виходить, що Бахмут перебуває в напівоточенні, це підкова, можна сказати. І у нас такі ще пануючі висоти: з півдня над Бахмутом – це Кліщіївка, а з півночі – Берхівка. Тобто якщо брати з півдня, то ми практично повністю беремо його під свій вогневий контроль. Ми погіршуємо йому логістику, як саму ротацію в самому місті, так і безпосередньо постачання матеріально-технічних засобів для тих, хто там перебуває».

Раніше заступник комнадира 3-ої штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) розповів, що більше ніж половина населеного пункту Кліщіївка, що на півдні від Бахмута, зараз перебуває під контролем Збройних сил України.

За його словами, по всій лінії населених пунктів Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки, які розташовані південніше Бахмута, російські сили щоденно зазнають втрат в особовому складі та вимушені відступати назад, створюючи нові позиції, на яких намагаються закріпитися.

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«Залишилася невелика кількість, там, мабуть, півтори вулиці, які ще частково намагається контролювати ворог, але йому це дуже погано вдається. На цьому напрямку ми створили такі умови для російських сил, що за останній час вони не мають змоги користуватися своєю технікою. Тобто танки, бойові машини піхоти, бойові машини десанту – все, що в них було, майже вся ця техніка вже знищена. А та, що залишається – вони її не виганяють або користуються виключно як таксі або логістичними засобами вночі, тому що, як тільки вона з’являється у нашому полі зору, ми її знищуємо», – пояснив Жорін.

Однак, заступник командира бригади зазначив, що серйозну проблему для українських військових біля Бахмута створює атака з повітря. Зокрема, це робота російських безпілотників, авіації, а також систем радіоелектронної боротьби.

Днями речник Східного угруповання військ ЗСУ повідомив про успіхи українських військ на південному фланзі поблизу Бахмута. За його словами, звільнення Кліщіївки стане «значним ударом» для російських військ.

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