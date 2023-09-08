Генштаб повідомив про успіх ЗСУ південніше від Роботиного і про продовження наступу біля Бахмута

Українські військові мали успіх в районах південніше від Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, на Бахмутському напрямку українські воїни продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмута, також закріплюються на досягнутих рубежах.

Наступальна операція Сил оборони України на Бахмутському та Мелітопольському напрямках триває.

Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському, Мар’їнському, Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках, де противник вів безуспішні наступальні дії в районі 10 населених пунктів – Кераміка, Авдіївки, Мар’їнки, Красногорівки, південніше Пречистівки, Синьківки, Новоєгорівки, Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Андріївки, тривають важкі бої, додають у Генштабі.

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Останнім часом Генштаб повідомляє про наступ Сил оборони південніше від міста Бахмут.

У серпні стало відомо про звільнення Роботиного. Бійці 47-ї бригади Збройних сил України 23 серпня повідомили, що встановили український прапор над будівлею зруйнованої школи у Роботиному.