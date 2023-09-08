Пентагон повідомив про «певний прогрес» у контрнаступі України

У Міністерстві оборони США заявили про «певний прогрес» у контрнаступі України.



«Українці – неймовірно ефективні на полі бою. Ми вже бачимо певний прогрес у їхньому контрнаступі», – сказала під час брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.



За її словами, Пентагон також вважає, що українські військові «ефективно та відповідально» застосовують касетні боєприпаси, які США раніше надали Україні.

На початку липня Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу для підтримки української армії у протистоянні російському вторгненню. У новому пакеті, серед іншого, є касетні боєприпаси. За словами президента США Джо Байдена, касетні боєприпаси повинні допомогти ЗСУ «зупинити просування росіян та забезпечити успіх контрнаступу».

Це рішення CША викликало критику з боку неурядових організацій і збентежило кілька європейських країн.

У багатьох країнах, особливо в Європі, діє заборона на використання касетних боєприпасів. Це визначено конвенцією від 2008 року, сторонами якої не є ні США, ні Україна.

Напередодні Генштаб України повідомляв про успіхи українських військ на південь від Бахмута та поблизу Роботиного (10 км на південь від Оріхова) і Вербового на заході Запорізької області.

Днями під час візиту до України державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон бачить «хороший прогрес у контрнаступі» ЗСУ, але це дуже складно.