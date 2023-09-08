ISW проаналізував дії ЗСУ на півдні та перспективи прориву оборони РФ до кінця року

Українські війська продовжують наступальні дії під Бахмутом і в західній частині Запорізької області, здобули подальші успіхи на обох ділянках фронту. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).



Як пише ISW, геолокаційні кадри від 7 вересня свідчать про подальше просування українських військ на північний захід від Вербового (18 км на південний захід від Оріхова) на заході Запорізької області.



За даними Інституту вивчення війни, російські війська ведуть вогонь по українських силах, які наступають на північний захід від Вербового.



«Геолокаційні кадри, опубліковані 7 вересня, показують, що українські війська досягли незначних успіхів на північний захід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута)», – додають в ISW.

Аналітики ISW також звертають увагу на нещодавню заяву директора з аналізу Розвідувального управління Міноборони США Трента Мола. Він заявив, що існує «реалістична ймовірність», що українські сили прорвуть всю російську оборону на півдні України до кінця 2023 року.



«Проте російська оборона не є однорідною по всьому фронту на півдні України, і оцінки потужності наступних російських оборонних позицій можуть бути екстраполяцією на основі обмеженої інформації з невеликих ділянок фронту. Українські сили досягають тактичних здобутків і успішно виснажують російські сили, що обороняються. ISW продовжує оцінювати, що контрнаступ України може досягти оперативних успіхів у 2023 році, але наступні лінії російських оборонних позицій все ще становлять значні проблеми для українських сил і можуть бути міцно утримані на окремих ділянках», – додають в Інституті вивчення війни.

Напередодні Генштаб України повідомляв про успіхи українських військ на південь від Бахмута та поблизу Роботиного (10 км на південь від Оріхова) і Вербового на заході Запорізької області.

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3 вересня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський підтвердив, що українські війська прорвали першу оборонну лінію Росії у Запорізькій області після тижнів кропіткого розмінування. За його словами, надалі очікуються швидші успіхи, оскільки друга лінія російських військ є слабшою.