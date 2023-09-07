Розвідка США: ЗСУ можуть прорвати усю оборону РФ до кінця року

- Сили оборони України мали успіх у районах південніше Роботиного та західніше Вербового на Запоріжжі. Про це повідомляють у Генштабі. І додають, що наступальна операція ЗСУ продовжується також і на Донеччині. Там українські військові наступають і закріплюються південніше міста Бахмуту.
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:
- Водночас, попри спроби російської армії атакувати на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, Росія перекидає сили на південь, повідомляють у Головному управління Нацгвардії.
- А от у розвідці США відзначають значний прогрес у контрнаступі ЗСУ і роблять прогнози щодо українського прориву. Так, директор з аналізу Розвідувального управління Міноборони США Трент Мол заявив, що імовірність прориву українських військових до кінця цього року складає 40–50%. Таке він озвучив в інтерв’ю The Economist. За його словами, просування в районі Роботиного дає ЗСУ реальну можливість до кінця року прорвати всі російські оборонні лінії. Водночас серед факторів, які зроблять це завдання «дуже важким» називає обмежену кількість боєприпасів та сезонне погіршення погоди.
- Президент України Володимир Зеленський представив новопризначеного міністра оборони Рустема Умєрова. Новий очільник оборонного відомства озвучив пріоритети у своїй діяльності на новій посаді. Серед них – проведення аудиту відомства, підтримка українського оборонного виробництва та підготовка інфраструктури для отримання винищувачів F-16. Чого чекати від Рустема Умєрова на новій посаді? Чому саме його кандидатуру обрав Зеленський?
- У Нью-Делі стартує саміт G 20, на якому традиційно зберуться очільники країн з найбільшими економіками світу. Торік на саміті виступав Володимир Зеленський. Цього разу Україну не запросили, про що індійський міністр закордонних справ повідомляв ще на початку червня. Президент Росії Володимир Путін на саміт теж не приїде, але замість нього Росію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров. А китайський лідер Сі Цзіньпін замість себе відправив на захід прем'єра Державної ради КНР. Як повідомляє CNN, це відбувається на тлі напруженості у відносинах між Китаєм і Індією, яка приймає саміт. Зокрема, йдеться про питання спірного кордону і зростання зв'язків Нью-Делі зі Сполученими Штатами. Чого чекати Україні від саміту G20?
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