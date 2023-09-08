Понад половину Кліщіївки контролюють ЗСУ – заступник командира 3-ої штурмової бригади

Більше ніж половину населеного пункту Кліщіївка, що на півдні від Бахмута зараз перебуває під контролем Збройних Сил України, розповів в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) заступник комнадира 3-ої штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін.

За його словами, по всій лінії населених пунктів Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки, які розташовані південніше Бахмута, російські сили щоденно зазнають втрат в особовому складі та вимушені відступати назад, створюючи нові позиції, на яких намагаються закріпитися.

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«Залишилася невелика кількість, там, мабуть, півтори вулиці, які ще частково намагається контролювати ворог, але йому це дуже погано вдається. На цьому напрямку ми створили такі умови для російських сил, що за останній час вони не мають змоги користуватися своєю технікою. Тобто танки, бойові машини піхоти, бойові машини десанту – все, що в них було, майже вся ця техніка вже знищена. А та, що залишається – вони її не виганяють або користуються виключно як таксі або логістичними засобами вночі, тому що, як тільки вона з’являється у нашому полі зору, ми її знищуємо», – пояснює Жорін.

Однак, заступник командира бригади зазначив, що серйозну проблему для українських військових біля Бахмута створює атака з повітря. Зокрема, це робота російських безпілотників, авіації, а також систем радіоелектронної боротьби.

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«Здебільшого це гвинтокрили, керовані авіаційні бомби, які падають і від яких захиститись майже неможливо. Проте, коли піхота стикається у ближньому бою, російські сили цього бою не витримують і вимушені відступати», – пояснює він.

За словами військового, ці три села, за які останніми місяціми йдуть бої, назвати населеними пунктами можна лише умовно, оскільки в селах майже не залишилося цілих будинків, одні руїни:

«Мабуть, у них є адреси, інколи можна здогадатись, де були будівлі, але від населених пунктів мало що залишилось. Інколи складно здогадатись, де проходила вулиця, де була межа між будинками. Це суцільні руїни і за ці руїни йде боротьба».

Днями речник Східного угруповання військ ЗСУ повідомив про успіхи українських військ на південному фланзі поблизу Бахмута. За його словами, звільнення Кліщіївки стане «значним ударом» для російських військ.