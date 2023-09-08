Снаряди зі збідненим ураном: чим вони допоможуть ЗСУ і чому Росія заявляє про «шкоду для здоров'я»

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва оголосив про нову допомогу Україні на загальну суму понад мільярд доларів: понад 665 мільйонів доларів на нову військову і цивільну безпекову допомогу та мільйони доларів на підтримку протиповітряної оборони України та інших сфер.

Згідно з повідомленням на сайті Пентагону, пакет включає «додаткове обладнання ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю, снаряди зі збідненим ураном для раніше переданих танків Abrams та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти у загарбницькій війні з боку Росії». Що таке «снаряди зі збідненим ураном»? Чи несуть вони ризик для особового складу ЗСУ? І чому Росія розгорнула цілу кампанію дезінформації щодо цього виду озброєння?

Одразу після того, як США повідомили про передачу Україні снарядів із збідненим ураном, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив 7 вересня, що постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном є «злочинним актом».

...це відображення обурливого ігнорування Вашингтоном екологічних наслідків

«Це не просто ескалаційний крок, це відображення обурливого ігнорування Вашингтоном екологічних наслідків використання такого роду боєприпасів у зоні бойових дій. Це, по суті, злочинний акт, іншої оцінки я дати не можу», – цитують російські ЗМІ заступника глави МЗС Росії Рябкова.

За даними російських ЗМІ, Рябков також повторив попередні погрози Кремля про ризик ядерної війни, що Захід «тисне» на Москву, і що є небезпека прямого збройного конфлікту між ядерними державами.

Посольство Росії у США у своєму Телеграм-каналі назвало передачу протитанкових снарядів Україні «явною ознакою нелюдяності», повідомляє Al Jazeera.

А прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив 7 веерсня, що такі снаряди призведуть до «зростання числа хворих на онкологію та інших захворювань».

«Це дуже погані новини. Тому, на жаль, така ситуація неминуче чекатиме на ті українські території, на яких вони будуть застосовуватися», – сказав Пєсков, і додав: «Звичайно ж, відповідальність за це цілком і повністю лежатиме на керівництві США, яке ухвалило таке рішення»

У Вашингтоні раніше попереджали, що РФ поширюватиме пропаганду про «небезпеку» збідненого урану.

Що таке снаряди зі збідненим ураном?

Боєприпаси зі збідненим ураном вже давно є стандартними у збройних силах багатьох країн, хоча їхнє застосування критикують через можливий ризик негативного впливу на здоров'я людини.

Збіднений уран – це побічний продукт виробництва ядерного палива. Як повідомляє МАГАТЕ, це метал з високою щільністю і твердістю, як вольфрам. Він на 70% перевищує щільність свинцю, який використовується у традиційних боєприпасах.

«Він настільки щільний, що маленький 10-сантиметровий кубик (збідненого урану) важив би 20 кілограмів», – мовиться на сайті МАГАТЕ.

Саме через високу щільність його використовують у військових цілях, зокрема у бронебійних танкових снарядах.

...проходять крізь броню і нагрівають її настільки, що вона загоряється

«Вони настільки щільні і мають такий великий імпульс, що вони просто продовжують проходити крізь броню – і нагрівають її настільки, що вона загоряється», – описує дію снаряда експерт з ядерної зброї RAND Едвард Гейст у коментарі Associated Press.

В огляді Newsweek фахівці описують ці боєприпаси як «кінетичні снаряди, які не вибухають, але пробивають броню танка під час стрільби».

Боєприпаси зі збідненим ураном є «найпотужнішими танковими боєприпасами». Ці снаряди дозволять Україні підбивати російські танки «з будь-якої позиції, навіть там, де броня найтовща», – розповів Newsweek колишній полковник британських Сухопутних сил Геміш де Бреттон-Гордон, колишній командувач Силами хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту Великої Британії та НАТО (CBRN).

Що стосується знищення російських танків, це неймовірно ефективно

Внаслідок пробивання снарядом броні танка, всередині машини загоряється боєкомплект і пальне.

«Що стосується знищення російських танків, це неймовірно ефективно», – сказав де Бреттон-Гордон.

Крім цього, ці снаряди можна використовувати для ураження ворожої техніки на більшій відстані, пише Newsweek. Вони також можуть пробивати фортифікаційні споруди, укріплені обʼєкти та навіть бункери.

Збіднений уран у США також застосовували для виготовлення броні військової техніки. Зокрема, броня зі збідненим ураном і на американських важких танках Abrams, які ЗСУ мають отримати вже всередині вересня.

Як збіднений уран впливає на здоров’я людей?

Використання снарядів зі збідненим ураном не заборонено міжнародним правом.

Хоча, наприклад, є громадянський рух «Міжнародна коаліція із заборони уранової зброї», яка заявляє, що дотик до пилу збідненого урану або його ковтання становлять небезпечний ризик для здоров’я людини, зокрема, за їхніми твердженнями, це сприяє онкохворобам.

Аналітичний центр RAND зробив дослідження щодо боєприпасів зі збідненим ураном, у висновках якого мовиться, що «поширеною помилкою є те, що радіація є основною небезпекою від використання збідненого урану. … Це не так у більшості сценаріїв його використання на полі бою».

Це звичайний тип боєприпасів з потужними бронебійнимм можливостямм

Про те, що боєприпаси зі збідненим ураном не мають жодного стосунку до ядерного озброєння і навіть «не наближаються до» сфери ядерної зброї, заявив 6 вересня, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

«Це звичайний тип боєприпасів, який використовується, зокрема, завдяки його бронебійним можливостям», – сказав Кірбі.

Міжнародна організація МАГАТЕ – агенція ООН із ядерного нагляду – заявляє, що залишки збідненого урану, розсіяні в навколишньому середовищі, «не становлять радіологічної небезпеки для населення постраждалих регіонів».

У звіті МАГАТЕ йдеться, що дослідники не знайшли зв'язку між використанням збідненого урану та підвищенням рівня смертності серед військовослужбовців.

За даними звіту, збіднений уран «значно менш радіоактивний, ніж природний уран», при цьому МАГАТЕ закликає до обережного поводження з цими снарядами.

Збіднений уран «значно менш радіоактивний, ніж природний уран»

Хоча збіднений уран суттєво не впливає на фонове випромінювання, він може становити небезпеку, якщо його частинки потраплять в організм, однак визнають фахівці МАГАТЕ.

Коли боєприпаси зі збідненим ураном вражають броню танка, вони можуть спалахнути та утворити урановий пил або аерозольні частинки, які при вдиханні можуть потрапити в кров і спричинити пошкодження нирок.

«Високі концентрації в нирках можуть спричинити шкоду, або у крайніх випадках, ниркову недостатність», – зазначається у звіті МАГАТЕ, але прямий зв'язок не встановлений.

Одна із речниць Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу 7 вересня заперечила твердження Росії про те, що снаряди зі збідненим ураном, які США передають Україні, спричинять спалах захворюваності на рак та інші захворювання.

Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC) заявив, що немає жодних доказів того, що снаряди зі збідненим ураном викликають рак

«Щодо питання, яке стосується впливу на здоров'я снарядів зі збідненим ураном, я б спростувала твердження російських офіційних осіб. Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC) заявив, що немає жодних доказів того, що снаряди зі збідненим ураном викликають рак. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що не було виявлено зростання захворюваності на лейкемію або інші види раку. І навіть МАГАТЕ однозначно заявило, що не існує доведеного зв'язку між впливом збідненого урану та зростанням захворюваності на рак або значних наслідків для здоров'я чи довкілля», – сказала Сінгх.

Речниця міністерства оборони США зазначила, що ці боєприпаси являють собою «стандартні» протитанкові снаряди, які використовуються з танками Abrams, які США відправляють в Україну.

Ще у 2010 року комітет Європарламенту з питань охорони здоров'я назвав вплив випромінювання від снарядів зі збідненим ураном «дуже малим», навіть у порівнянні із природним випромінюванням. Однак, комітет рекомендував у регіонах, де тривають бойові дії, не допускати населення до ураженої такою зброєю техніки та утилізувати її належним чином.

Реакції у США

Росія може вивести свої танки з України, якщо їй не подобається, що США надсилають в Україну снаряди зі збідненим ураном – так в уряді США відреагували на заяви Кремля щодо надання Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

Росі япросто може вивести свої танки і війська з України, якщо так переживає за довкілля і здоров'я людей

Неназваний американський чиновник у коментарі виданню Politico, зокрема заявив:

«Насправді відбувається те, що Росія просто не хоче бачити Україну з танками та більш ефективними танковими снарядами, які можуть бути смертоносними для російських танків...

Якщо Росії це неприємно, вони можуть вивести свої танки з України»

«Що насправді відбувається, то це те, що Росія просто не хоче, щоб Україна продовжувала виводити їхні танки з ладу», – заявляв ще у березні представник Білого дому Джон Кірбі, коли у РФ висловлювали незадоволення рішенням Великої Британії надати Україні снаряди зі збідненим ураном для британських танків Challenger.

У США попереджають, що Росія скрізь буде поширювати пропаганду, мовляв, снаряди зі збідненим ураном небезпечні, хоча сама Росія також має ці боєприпаси.

Використання збідненого урану Росією

У березні 2023 року Пентагон у коментарі AP повідомив, що США разом з іншими країнами, «включно з Росією», давно володіють снарядами зі збідненим ураном.

У відповідь на запит Associated Press, речник міноборони США підполковник морської піхоти Гаррон Гарн сказав, що ці снаряди «врятували життя багатьом військовослужбовцям на полі бою».

«Інші країни також давно володіють снарядами зі збідненим ураном, включаючи Росію», – додав Гарн.

«Звичайно, росіяни також широко використовують його (збіднений уран)», – також повідомив у коментарі виданню Newsweek британський полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон.

Російські державні ЗМІ раніше повідомляли, що російські модернізовані бойові танки РФ, зокрема Т-80БВ, можуть стріляти снарядами зі збідненим ураном.

Видання AlArabia влітку цього року цитувало заяву Путіна, який погрожував застосувати збіднений уран проти Збройних сил України.

«У нас багато таких боєприпасів, зі збідненим ураном, і якщо вони [ЗСУ - ред.] їх використовують, ми також залишаємо за собою право використовувати такі ж боєприпаси», – сказав Путін.