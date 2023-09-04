Єрмак закликав «перекрити кисень російському ВПК»

Варто посилити санкції проти військово-промислового комплексу (ВПК) Росії, адже «російські дрони і ракети загрожують сусіднім з Україною країнам», зазначив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи інформацію МЗС України щодо падіння російських дронів на території Румунії.

«У своїх терористичних атаках на українську портову інфраструктуру, метою яких є створення продовольчої кризи у світі, російські БПЛА та ракети загрожують жителям інших держав також. Зупинити це можливо сильними діями», – наголосив керівник ОП.

За словами Єрмака, «потрібно перекрити кисень російському ВПК, росіяни не мають отримувати західні компоненти для виробництва ракет та БПЛА через треті країни».

Також, наголосив Єрмак, армія РФ не повинна запускати ударні БПЛА та ракети по Україні – «її потрібно позбавити цих можливостей».

«Україні потрібно більше систем ППО/ПРО. Ставка ворога робиться на те, щоб перевантажити нашу оборону кількістю власної зброї та БПЛА. Відповідно, потрібно більше систем», – підкреслив керівник ОП.

За його словами, додаткове озброєння та далекобійні ракети для України «прискорять звільнення захоплених Росією територій, і Росія має бути розгромлена на полі бою».

«Ми повинні зробити так, щоб ця держава втратила будь-який потенціал для ведення бойових дій на роки. Це можливо, якщо розбити їх армію і позбавити їх ВПК можливостей виробляти озброєння. Тільки так зможемо зупинити божевільну диктатуру, яка становить загрозу для всіх», – заявив Єрмак.

Раніше в українському МЗС повідомили, що вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські безпілотники впали та здетонували на території Румунії, яка межує з Україною.

Румунія є країною-членом НАТО.

Водночас, Міністерство національної оборони Румунії заперечує інформацію про падіння російських безпілотників на території країни.