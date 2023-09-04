У ВМС підрахували кількість російських кораблів у Чорному морі

Станом на 9 годину ранку понеділка, 4 вересня, Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі вісім кораблів, повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

За інформацією українських військових, носіїв крилатих ракет «Калібр» серед російських кораблів у Чорному морі наразі немає.

«В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, ракетоносіїв немає. У Середземному морі перебувають вісім російських кораблів, з них два носії «Калібрів», загальним залпом до 24 ракет», – зазначили в ВМС.

Вранці 4 вересня командування Повітряних сил ЗСУ попереджало, що в напрямку Дніпропетровської області прямують ударні безпілотники армії РФ, там було оголошено повітряну тривогу. У небі над областю силами ППО було збито шість дронів.

Також армія РФ у ніч проти 4 вересня атакувала й південь Одеської області, зокрема Ізмаїльський район, застосовуючи ударні дрони типу «Шахед», які запускали у кілька хвиль.

За даними Повітряних сил, у ніч проти 4 вересня сили та засоби Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищили на півдні та сході України 23 ударних дрони-камікадзе.