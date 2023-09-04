ОВА: за минулу добу сили РФ понад 100 разів атакували Запорізьку область, троє поранених

За минулу добу армія РФ понад сто разів атакувала населені пункти Запорізької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

За словами місцевого чиновника, під ударом опинились 30 населених пунктів, вже надійшло 31 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

«Внаслідок авіаційного удару по Оріхову поранення отримала 51-річна жінка. Крім цього, в результаті артобстрілу Малої Токмачки травмовано родину – 68-річну жінку та 71-річного чоловіка. Постраждалих доставлено в лікувальні установи», – йдеться в дописі місцевого чиновника.

Крім того, за словами Малашка, за добу 3 вересня зафіксовано 104 обстріли: російські військові завдали ракетного удару по Верхній Терсі, з РСЗВ вдарили по Червоному й Степовому, а шістьма авіаснарядами – по Оріхову, здійснили атаки безпілотників по Щербаках, Чарівному, Ольгівському та П’ятихатках.

«88 артилерійських обстрілів зафіксовано по території Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки, Павлівки, Затишшя, Левадного, Білогір’я, П’ятихаток, Плавнів, Лобкового, Степногірська та інших прифронтових міст та сіл», – підсумував голова ОВА.

Війська РФ регулярно з різних видів озброєння обстрілюють Запорізьку область. При цьому Москва продовжує заперечувати обстріли цивільного населення в Україні.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.