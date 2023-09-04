Нові дані Генштабу ЗСУ про втрати Росії: за добу 460 військових та 4 танки

Російська армія втратила близько 460 військових за попередню добу, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 4 вересня.

Українське командування оцінює загальні втрати Росії за час повномасштабного вторгнення у 265 120 осіб.

Крім того, штаб наводить дані про втрати російської техніки:

танків - 4480 (+4 одиниці – за минулу добу)

бойових броньованих машин – 8663 (+14)

артилерійських систем – 5611 (+29)

РСЗВ – 741 (+2)

засобів ППО – 503 (+1)

літаків – 315 од

вертольотів – 316

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4481 (+37)

крилатих ракет – 1447

кораблів/катерів – 19 (+1)

автомобільної техніки та автоцистерн – 8149 (+47)

спеціальної техніки – 847 (+6)

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих майже рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Втрати намагаються оцінити різні спостерігачі та ЗМІ, аналізуючи відкриті дані. Російська служба Бі-Бі-Сі та «Медіазона», які ведуть підрахунок смертей російських військовослужбовців на основі відкритих даних та повідомлень у соцмережах, повідомляють, що встановили імена понад 30 тисяч загиблих. Реальна кількість загиблих імовірно вища. Євген Пригожин, зокрема, стверджував, що лише в угрупованні «Вагнер» під час штурму Бахмута втрати склали 20 тисяч осіб.

Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.

Як зазначає New York Times, попри вищі втрати, російська армія зберігає чисельну перевагу над українською в зоні бойових дій, головним чином за рахунок більшого мобілізаційного ресурсу – населення Росії більш ніж утричі більше, ніж в України.