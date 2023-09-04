На Луганщині окупанти наказали військкоматам «пришвидшити примусову мобілізацію» – ОВА

На окупованих територіях Луганської області військомати «отримали вказівку щодо пришвидшення заходів примусової мобілізації», повідомляє обласна військова адміністрація.

«У військкоматах у так званій «ЛНР» отримали вказівку щодо пришвидшення заходів примусової мобілізації. Тому під час затягнутого на 10 діб голосування вони перевіряють у виборців наявність військового обліку, уточнюють списки, кого ще можна забрати. Одним треба підвищити явку, другим – призов. Конкуренція», – підкреслили в ОВА.

У Лисичанську «окупанти розгорнули мережу пунктів прийому металу, і вона користується попитом», кажуть в ОВА.

«По-перше, росіяни зруйнували значну кількість промислових об’єктів, де є чим розжитися. По-друге, з міста евакуювалася більша частина людей. Сотні будинків і тисячі квартир залишилися порожніми», – зазначили в ОВА і додали, що «ті, хто згодом повертається в таке житло, виявляє навіть відсутність столових приладів та садового інвентарю, не кажучи вже про щось більш цінне».

Наразі редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці дані через окупацію частини Луганщини російськими військами.

За словами начальника ОВА Артема Лисогора, «із середини позаминулого тижня армія РФ пішла на штурм українських позицій у районі Новоєгорівки». Сили оборони відбивають по декілька атак на добу, іноді більше десяти. Але, зауважив Лисогор, «ворогу просунутися не вдається, вдається лише втрачати сили та засоби».

За його словами, Білогорівка опинилася під ударами авіації та артилерії, також із різних артсистем російські військові атакували Невське.

У британській розвідці раніше повідомили, що Кремль намагається уникнути мобілізації перед президентськими виборами в РФ, для цього «на війну проти України вербують іноземців».

У Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну постійно змінюється і доповнюється законодавство у сфері призову і залучення громадян до армії.

В українській розвідці кажуть, що мобілізація в Росії не припинялася, зараз там розглядають можливість додатково призвати 450 тисяч осіб.