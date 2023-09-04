Через російські атаки на Донеччині за добу загинула людина, ще п’ятеро поранені – поліція

Внаслідок російських обстрілів Донеччини за добу загинула людина, ще п’ятеро поранені, повідомляє у телеграмі Національна поліція.



За повідомленням, поліція задокументувала 13 російських ударів по восьми населених пунктах.

«З артилерії ворог накрив Тихонівку. Загинула цивільна особа, ще одна людина зазнала поранень. Зруйновано приватний будинок. Внаслідок артилерійського обстрілу в селищі Північне поранено 4 цивільних особи. Пошкоджено 6 приватних будинків», – йдеться у повідомленні.

У поліції додають, що у Новоукраїнці російські війська поцілили у будинок культури, люди не постраждали.

У Донецькій ОВА вранці 4 вересня повідомили, що російських атак зазнали населені пункти у Комарській, Вугледарській, Очеретинській, Костянтинівській, Часовоярській та Лиманській громаді. Через російські атаки за добу на Донеччині загинула людина, ще 5 поранені.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗВ.

Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 27 серпня підтвердили загибель 9 511 і поранення 17 206 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.