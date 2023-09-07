Пентагон повідомив про нову допомогу Україні на 600 млн дол

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги в галузі безпеки, покликаний задовольнити потреби України в бойових діях та продемонструвати непохитну підтримку України з боку США, повідомляє преесслужба Пентагону.
Цей пакет на суму близько 600 млн дол, згідно з повідомленням, надається у рамках Ініціативи щодо сприяння безпеці України (USAI).
У пакеті міститься, зокрема, обладнання для посилення протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші засоби.
Пакет від USAI, як пояснюють у Пентагоні, покликаний забезпечити «створення міцного потенціалу Збройних сил України для захисту своєї території та стримування російської агресії у середньостроковій та довгостроковій перспективі».
У пакеті допомоги міститься:
- обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО України;
- додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 105-мм артилерійські снаряди;
- засоби радіоелектронної та протирадіоелектронної боротьби;
- боєприпаси для розчищення перешкод;
- устаткування для розмінування;
- підтримка та обладнання для навчання та технічного обслуговування.
Нинішній пакет не є вилученням із запасів Міноборони США, а надається Ініціативою щодо сприяння безпеці України (USAI), за якою Сполучені Штати закуповують обладнання у промисловості чи партнерів.
Лише напередодні Міністерство оборони США повідомило про пакет військової допомоги Україні на 175 мільйонів доларів. А держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що йдеться загалом про понад мільярд доларів, які Україні нададуть на нову військову, цивільну безпекову, підтримку ППО та інших сфер.
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