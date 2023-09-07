Пентагон повідомив про нову допомогу Україні на 600 млн дол

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги в галузі безпеки, покликаний задовольнити потреби України в бойових діях та продемонструвати непохитну підтримку України з боку США, повідомляє преесслужба Пентагону.

Цей пакет на суму близько 600 млн дол, згідно з повідомленням, надається у рамках Ініціативи щодо сприяння безпеці України (USAI).

У пакеті міститься, зокрема, обладнання для посилення протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші засоби.

Пакет від USAI, як пояснюють у Пентагоні, покликаний забезпечити «створення міцного потенціалу Збройних сил України для захисту своєї території та стримування російської агресії у середньостроковій та довгостроковій перспективі».

У пакеті допомоги міститься:

обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО України;

додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);

105-мм артилерійські снаряди;

засоби радіоелектронної та протирадіоелектронної боротьби;

боєприпаси для розчищення перешкод;

устаткування для розмінування;

підтримка та обладнання для навчання та технічного обслуговування.

Нинішній пакет не є вилученням із запасів Міноборони США, а надається Ініціативою щодо сприяння безпеці України (USAI), за якою Сполучені Штати закуповують обладнання у промисловості чи партнерів.

Лише напередодні Міністерство оборони США повідомило про пакет військової допомоги Україні на 175 мільйонів доларів. А держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що йдеться загалом про понад мільярд доларів, які Україні нададуть на нову військову, цивільну безпекову, підтримку ППО та інших сфер.