Китай вивчає уроки України, щоб не повторити помилки Путіна: для чого це йому

Жорстока війна Росії проти України матиме глибокий вплив на китайське стратегічне мислення щодо Тайваню та військову трансформацію КНР у найближчі роки, вважає Мік Раян, колишній генерал збройних сил Австралії та експерт одного з вашингтонських дослідницьких центрів. Такий прогноз ексепрт озвучив на своїй власній платформі Futura Doctrina.

Голос Америки проаналізував висновки Міка Раяна. Він вважає, що війна Росії проти України стала «тривожним сигналом для стратегів», у тому числі для керівництва Китайської Народної Республіки (КНР). Але ситуація в Україні (та особливо реакція Заходу на війну), на його думку, вплине на Китай і змусить його керівництво змінити підходи.

КНР, каже Мік Раян, імовірно «засвоїть уроки України та може застосувати їх, якщо піде на вторгнення на Тайвань у найближчі роки».

Водночас генерал припускає, що китайці «здивовані відносною некомпетентністю російської стратегії та російських військових операцій».

Захід швидко вирішив допомагати, але дуже багато часу пішло на те, щоб допомога таки дійшла

У статті «Чого Китай навчився з української війни. І що це означає для Заходу» Мік Раян зазначає, що боротьба України стала предметом глибокого аналізу і джерелом великої кількості звітів і документів, із результатами досліджень російсько-української війни. Це відіграє важливу роль для урядів і військових інституцій у коригуванні власної стратегії та військових інвестицій.

Стосовно ситуації в Україні, уряди швидко ухвалювали рішення щодо допомоги, натомість більше часу було витрачено на доставку такої допомоги. Час, які і географія, стає ще більш цінним ресурсом для Китаю у разі тайванського сценарію, вважає Раян.

Крім того, Китай використає наявний час для нарощування виробничої потужності щодо озброєння, оскільки і Росія, і Україна використали таку кількість боєприпасів, палива та військової техніки і такими темпами, яких у Європі не було з часів Другої світової війни.

При цьому, за винятком американського виробництва артилерійських боєприпасів, жодна країна ще не оголосила про розширення промислових потужностей для заміни матеріальних засобів і боєприпасів, що надсилаються в Україну.

Важливою складовою буде і розуміння союзників ворога.

«Китайці, ймовірно, також візьмуть до уваги, що Захід не бажав залучати своїх громадян воювати на боці українців», – каже Раян.

Атлантична рада: Китай схоже готується

Про скрупульозне вивчення Китаєм російської війни в Україні говорять й інші експерти. Так, аналітики Atlantic Council кажуть: уроки, які Пекін виніс із вторгнення Росії в Україну, а також з огляду на контрнаступ України, можуть створити основу для кризи навколо Тайваню в найближчі кілька років.

Загалом загрозливі жести китайської армії, військова риторика та інші недавні дії, на думку експертів Atlantic Council, схожі на підготовку до війни.

Китай вивчає вплив санкцій та спільні дії союзників – Foreign Affairs

Видання Foreign Affairs також пише, що Пекін вивчає і засвоює важкі важливі уроки з українського досвіду. Зокрема, щодо санкційної кампанії Заходу та впливу цієї «економічної зброї», яка цілком може бути спрямована проти самого Китаю.

Найважливішим уроком із війни є життєва важливість коаліцій

Але ще більшим уроком стало не так питання економіки, як дипломатії та відносин.

«Ймовірно, найважливішим уроком із війни є життєва важливість коаліцій», – йдеться у статті Foreign Affairs.

На важливості геополітичних уроків нинішньої війни для Китаю наголошувало і видання Defense One. А отримані уроки російсько-української війни «сформують власне майбутнє Китаю», пише видання.

Китай вивчає ворога, знаючи про прорахунки Путіна в Україні – Раян

Досвід президента Путіна та його помилкові уявлення про українців може переконати Сі Цзіньпіна, що йому потрібно більше інвестувати в розуміння мотивів тайванців і їхньої готовності протистояти будь-якому силовому об’єднанню, вважає генерал у відставці Раян.

Україна довела: якість людей має значення. Як і російські поразки, зумовлені також низькою якістю професійних військових, пише австралійський генерал. За його оцінками, розвиток військових лідерів залишається інституційною проблемою у Китаї.

Китайська армія приділяє значну увагу політичній освіті особового складу, а у китайських призовників з раннього віку виховують потребу вірити в необхідність «звільнення» Тайваню.

Обидві сторони постійно навчаються та адаптуються. Частина цієї битви за адаптацію зосереджена на технологіях, які втім не можуть бути ефективними без людського фактору, тож підтримка нових ідей та навчання також виходять на передній план.

Крім того, Росія продемонструвала світу, що відбувається, коли від лідера, який веде війну, приховують фактичну інформацію, про що говорила і Авріл Гейнс, директорка національної розвідки США.

Ядерна риторика Путіна, котра пори очевидний блеф, гарантувала певне стримування Заходу, може підштовхнути китайців до подальших інвестицій у свої сили ядерного стримування, вважає Мік Раян.

Роль лідерства у розбудові коаліції

Щоденні промови президента Володимира Зеленського, його візити на поле бою та виступи на великих міжнародних зібраннях мали вагоме значення для західної підтримки, тож лідер Китаю розглядатиме, як запобігти такому впливу з боку тайванського лідера.

Підсумовуючи про стан готовності Китаю до війни та причини, через які країна ретельно вивчає досвід війни в Україні, Мік Раян каже: «Їхнє навчання та адаптація не обов’язково повинні зробити їх ідеальними. Їм просто потрібно бути трохи кращими за своїх супротивників».

Війна Росії проти України стала підставою для переосмислення тактик і стратегій для усіх держав, зокрема і для США.