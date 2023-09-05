Європа має вчитися на помилках у відносинах з Росією, щоб виправити політику щодо Китаю – євродепутат

Європа все ще «наївна» у своїх відносинах з Китаєм, їй потрібно буде винести деякі важкі уроки з минулих невдач у побудові безпеки з Росією, якщо вона хоче успішно розвивати відносини з Пекіном у майбутньому, попередив Рейнхард Бютікофер, провідний член Європейського парламенту (ЄП).

«У європейських столицях було стільки наївності щодо Китаю, що ми можемо безперервно зменшувати її протягом деякого часу і все одно не досягти [дна]», – сказав Рейнхард Бютікофер Радіо Свобода в інтерв’ю в столиці Чехії, де він відвідав міжнародну конференцію щодо Китаю.

Я не бачу в Китая нейтральної позиції. Вони намагаються скористатися війною в Україні

Бютікофер очолює делегацію Європарламенту щодо Китаю та став одним із найбільш агресивних голосів ЄС, коли справа доходить до Пекіна, часто виступаючи проти політики Китаю щодо Тайваню, китайського економічного тиску на Литву у 2021 році, та його підтримки Москви під час повномасштабного вторгнення в Україну, незважаючи на заяви Пекіна про нейтралітет.

Німецький політик, який раніше був співголовою Партії зелених до переїзду в Брюссель, каже, що він категорично не згоден з цією думкою. У розлогому інтерв’ю Радіо Свобода він скритикував двозначне ставлення Пекіна до Кремля щодо війни в Україні та сказав, що ЄС має винести важливі уроки, отримані в результаті своєї залежності від російських енергоресурсів, і обережніше ставитись до Китаю, який має вплив на європейський ринок та на життєво важливі ланцюжки поставок для стратегічних галузей ЄС.

«Я вважаю справедливим сказати, що цей досвід з Росією навчив нас уроку, який також слід застосувати до наших відносин з Китаєм, – сказав Бютікофер. – Китай підтримує Росію і не хоче, щоб Росія програла будь-яким значущим чином. Я, звичайно, не бачу в них нейтральної позиції. Вони намагаються скористатися війною в Україні».

Питання про те, як врегулювати довгострокові відносини з Китаєм, набуло нового виміру в ЄС з початком війни в Україні та викликало неприємні розмови в Брюсселі щодо майбутніх відносин з другою за величиною економікою світу.

У той час як Пекін не надав Москві летальну військову підтримку для війни в Україні, Китай надав важливу економічну рятівну лінію для Росії.

Китай підтримує Росію і не хоче, щоб Росія програла

Дані китайської митниці свідчать про зростання торгівлі комерційними товарами подвійного призначення, які перепрофільовуються для військових потреб, а також невеликі поставки зброї від приватних китайських постачальників.

Пекін також вдався до глобальних дипломатичних заходів, щоб проявити себе як миротворця.

У лютому Китай оприлюднив свою пропозицію з 12 пунктів щодо проведення мирних переговорів між Москвою та Києвом, яку критикували на Заході за спробу заморозити конфлікт на користь Москви, але вона отримала підтримку на усьому Глобальному Півдні.

У серпні Китай також брав участь у дипломатичних переговорах у Саудівській Аравії, присвячених війні в Україні.

«Китайців не можна виключати, і вони хочуть сидіти за столом, – сказав Бютікофер. – Але вони там заради власних інтересів і для того, щоб домовитися про результат, який буде вигідний [президенту Росії Володимиру] Путіну».

Переосмислення в Брюсселі

Для європейських політиків питання про те, як поводитися з Пекіном, є незручним. Вони перебувають під тиском, щоб захистити свою економіку від примх Комуністичної партії Китаю – і серйозно поставитися до ризиків безпеки, пов’язаних зі збереженням альянсу китайського лідера Сі Цзіньпіна з Володимиром Путіним.

У той же час бізнес ЄС покладається на Китай для експорту на 230 мільярдів євро (248 мільярдів доларів) на рік.

Німеччина побоюється порушити свої величезні ділові інтереси в Китаї, який був її найбільшим торговельним партнером протягом останніх шести років і набув дедалі більшого значення після краху бізнесу з Росією через шквал нових санкцій у лютому 2022 року.

Залежність від Китаю не зосереджена лише на одному питанні, як постачання енергоносіїв з Росією

Франція – ще одна ключова держава ЄС – скептично ставилася до підходу США, який зосереджувався на посиленні тиску на Пекін і обмеженні впливу Заходу на економіку Китаю.

«Звичайно, залежність від Китаю не зосереджена лише на одному питанні, як постачання енергоносіїв з Росією, – сказав Бютікофер. – Це більш широке питання (з Китаєм), і це ускладнює пошук вирішення».

Незважаючи на відсутність згуртованості в блоці з 27 країн, Брюссель дедалі активніше формує нову політику щодо Китаю.

ЄС висунув нову стратегію для Індійсько-Тихоокеанського регіону, яка дедалі частіше розглядає Пекін як довгострокового суперника, а в березні президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала до переоцінки відносин ЄС з Китаєм, попередивши, що «ми не можемо заплющувати очі на той факт, що Китай є не тільки економічним партнером, але й системним суперником».

У червні та липні було опубліковано план дій Європейської комісії щодо економічної безпеки та нова стратегія уряду Німеччини щодо Китаю, обидва з яких намалювали нові, більш жорсткі лінії щодо Пекіна.

Ми не повернемося до епохи ілюзіонізму

Брюссель також знайшов додаткову спільну мову з Вашингтоном щодо того, що він називає «позбавленням від ризиків» китайської економіки, на відміну від «розмежування», яке було частиною підходу США. Практика вимагає обмеження економічної залежності від Китаю в певних стратегічних сферах, а не ширших зусиль, спрямованих на відмежування від китайської економіки.

Бютікофер каже, що цей імпульс значною мірою став результатом власних войовничих дій Пекіна щодо Брюсселя та окремих членів ЄC в останні роки.

Зокрема, він вказує на епізод 2021 року, коли Пекін вніс у чорний список групу європейських законодавців (серед них Бютікофер), експертів і дипломатів через застосування блоком санкцій проти чотирьох китайських чиновників за порушення прав у Сіньцзяні (Уйгурському окрузі).

Наслідки інциденту призвели до заморожування інвестиційної угоди між ЄС і Китаєм. Китай намагався відновити угоду, а його дипломати, як повідомляється, зробили пропозицію Китаю скасувати санкції в обмін на ратифікацію Брюсселем торговельної угоди. Бютікофер назвав такі спроби «здійсненими мріями», додавши, що договір тепер «мертвий, як цвях».

«У Брюсселі немає ілюзії, що Китай є лише партнером, – сказав він. – За відносно короткий проміжок часу Китай зміг створити високий рівень підозрілості та протидії».

У Брюсселі немає ілюзії, що Китай є лише партнером

Бютікофер був в авангарді цієї зміни, вказуючи на підтримку, яку нова лінія щодо Китаю отримала серед політичних партій у Європарламенті та інших інституціях у Брюсселі.

Бютікофер не планує балотуватися на переобрання у 2024 році. Янка Ертель, директор Азії з аналітичного центру Європейської ради з міжнародних відносин у Берліні та відомий експерт з Китаю, оголосила в червні, що претендує на місце в німецькій Партії зелених в списку кандидатів на виборах до Європарламенту у 2024 році, і Бютікофер запропонувала підтримку її кандидатури.

«Нам вдалося створити спільне розуміння щодо політики Китаю, – сказав Бютікофер. – Я повністю переконаний, що це не поверхнево. І, звичайно, очікую, що це триватиме».

Це буде перевірено, коли календар перейде у 2024 рік. Президентські вибори в США і на Тайвані можуть вплинути на політику по обидва боки Атлантики, а також вибори до Європарламенту можуть визначити, поточний курс Брюсселя є постійним чи тимчасовим.

Для ветерана німецької та європейської політики майбутній напрямок бачення Китаю ясний.

«Ми не повернемося до епохи ілюзіонізму», – сказав він.