Влада Бєлгородської області РФ повідомила про два збиті безпілотники

Влада Бєлгородської області повідомила про те, що в ніч на 11 вересня в Яковлівському міському окрузі було збито двох безпілотників. Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков, постраждалих немає. Безпілотники були збиті системою ППО, каже він. Фрагменти одного з дронів впали, за повідомленнями, на проїжджу частину поряд із приватним житловим будинком.

Про знищення безпілотників також відзвітували у Міноборони Росії.

Влада російських регіонів, що межують з Україною, регулярно повідомляє про обстріли і удари безпілотниками з боку ЗСУ після початку повномасштабного російського військового вторгнення. Київ ці інциденти не коментує.