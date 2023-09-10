Атака БПЛА по базі у Псковській області «майже напевно» відбулася з території Росії – британська розвідка

Атака безпілотниками російського аеродрому у глибокому тилу майже напевно була здійснена з території Росії, йдеться в повідомленні Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.

«Через обмежену дальність дії БПЛА атаки на базу (у Псковській області РФ) майже напевно було здійснено з території Російської Федерації… Історично склалося так, що знищити БПЛА за допомогою вогню зі стрілецької зброї виявляється важко, тому російським силам, як і раніше, будуть потрібні системи ППО з можливістю спостереження, а також кінетичні та електронні засоби перехоплення для знищення атакуючих БПЛА», – йдеться в повідомленні.

Британська розвідка звертає увагу, що влада Псковської області організувала добровільчі патрулі для запобігання подальшим атакам безпілотників. Повідомляється, що близько 800 громадян записалися до патрулів.

«Створення таких добровільчих патрулів безпеки, найімовірніше, стане стримуючим фактором і забезпечить певний рівень захисту від БПЛА безпосередньо в районі поблизу авіабази», – йдеться в огляді.

Британська сторона зауважує, що використання таких волонтерів, ймовірно, вказує на нестачу підготовлених співробітників служб безпеки у РФ.

Раніше і керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що безпілотники, які атакували авіабазу в російському Пскові, були запущені з території Росії.

У ніч на 30 серпня авіабаза у Пскові зазнала ударів БПЛА. В результаті атаки на Псков було пошкоджено кілька російських військово-транспортних літаків.