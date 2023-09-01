Буданов про атаку на аеродром у Пскові: БПЛА були запущені з території Росії

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що безпілотники, які атакували авіабазу в російському Пскові, були запущені з території Росії. Про це він заявив в коментарі The War Zone.

«Ми працюємо з території Росії», – сказав Буданов, але не уточнюючи, чи атака була здійснена співробітниками ГУР, чи російськими партизанами.

Він також відмовився повідомити, які саме безпілотники були використані та скільки.

Раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов те саме сказав в інтерв'ю Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода) щодо ураження російських літаків Ту-22 на аеродромах «Сольци» і «Шайковка». За словами Буданова, цим займалися люди з території РФ, з якими українська розвідка мала комунікацію. Російські літаки уразили їх невеликими дронами, квадрокоптерами.

За даними ГУР, внаслідок атаки по авіабазі в російському Пскові було уражено чотири російські військово-транспортні борти ІЛ-76 – два були знищені і два отримали серйозні пошкодження. Повідомляється, що цілеспрямовано були атаковані паливні баки та важлива частина лонжерону крила, які розміщені у верхній частині ІЛ-76.

В українській розвідці наголошують, що Росія використовувала літаки для перевезення військових вантажів та особового складу повітряно-десантних військ.

Читайте також: Російська ППО проґавила велику кількість БПЛА, бо зосередилась на захисті неба над Москвою – ISW

У ніч на 30 серпня авіабаза у Пскові зазнала ударів БПЛА. В результаті атаки на Псков було пошкоджено кілька російських військово-транспортних літаків.

У ніч на 1 вересня губернатор Псковської області РФ Михайло Ведерніков повідомив про знищення «одиничного неопізнаного об’єкта» в районі псковського аеродрому. Російські Telegram-канали написали про нову атаку дронів і можливу роботу ППО.

Напередодні влада України заявила про успішне застосування ЗСУ далекобійної зброї, яка уразила ціль на відстані 700 км (від України до Пскова якраз приблизно така ж відстань – ред.).