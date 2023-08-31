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«Ціль уражена за 700 кілометрів» – Зеленський про успішне застосування української далекобійної зброї

Зеленський не уточнив, про яку саме ціль йдеться. Проте відомо, що нещодавно атакований російський Псков розташований приблизно за 700 км від кордону України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про успішне застосування української далекобійної зброї – ціль уражена за 700 кілометрів.

«Щоденний селектор. Заслухав доповідь Головкома про ситуацію на полі бою. Оборонні та наступальні дії. Наш рух уперед не зупиняється. Міноборони – про надходження зброї та боєприпасів. Зокрема, отримання великої партії броньованих «медеваків» – те, що зараз дуже потрібно. Мінстратегпром – про власне виробництво. Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 кілометрів», – написав він у телеграмі, додавши, що під час наради також заслухали звіти розвідок про військові та політичні кроки противника.

Зеленський не уточнив, про яку саме уражену ціль йдеться. Проте відомо, що у ніч на 30 серпня дрони атакували аеропорт у російському Пскові, який розташований приблизно за 700 км від кордону України.

У ніч на 30 серпня одну з найбільших атак безпілотників по території Росії довелося відбивати тамтешнім силам протиповітряної оборони. За повідомленнями, близько 20 дронів прилетіло до псковського аеропорту (там базуються як військові, так і цивільні літаки). У результаті атаки сталася масштабна пожежа. Повідомлялося також про пожежу на території 2-ї бригади спецпризначенців ГРУ поряд із аеродромом. Тоді агенція ТАСС з посиланням на екстрені служби повідомила, що після атаки в Пскові були пошкоджені чотири військово-транспортні літаки Іл-76. Російська сторона про знищення літаків не повідомляла.

У Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили знищення чотирьох російських літаків Іл-76 внаслідок атаки дронами Пскова.

Іл-76 є військово-транспортним літаком, який використовується для швидкого перекидання особового складу з місця постійної дислокації до зони бойових дій. У Пскові базується відома повітряно-десантна дивізія, бійці якої з 2014 року воюють в Україні.

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