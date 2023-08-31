«Ціль уражена за 700 кілометрів» – Зеленський про успішне застосування української далекобійної зброї

Президент України Володимир Зеленський повідомив про успішне застосування української далекобійної зброї – ціль уражена за 700 кілометрів.



«Щоденний селектор. Заслухав доповідь Головкома про ситуацію на полі бою. Оборонні та наступальні дії. Наш рух уперед не зупиняється. Міноборони – про надходження зброї та боєприпасів. Зокрема, отримання великої партії броньованих «медеваків» – те, що зараз дуже потрібно. Мінстратегпром – про власне виробництво. Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 кілометрів», – написав він у телеграмі, додавши, що під час наради також заслухали звіти розвідок про військові та політичні кроки противника.

Зеленський не уточнив, про яку саме уражену ціль йдеться. Проте відомо, що у ніч на 30 серпня дрони атакували аеропорт у російському Пскові, який розташований приблизно за 700 км від кордону України.

У ніч на 30 серпня одну з найбільших атак безпілотників по території Росії довелося відбивати тамтешнім силам протиповітряної оборони. За повідомленнями, близько 20 дронів прилетіло до псковського аеропорту (там базуються як військові, так і цивільні літаки). У результаті атаки сталася масштабна пожежа. Повідомлялося також про пожежу на території 2-ї бригади спецпризначенців ГРУ поряд із аеродромом. Тоді агенція ТАСС з посиланням на екстрені служби повідомила, що після атаки в Пскові були пошкоджені чотири військово-транспортні літаки Іл-76. Російська сторона про знищення літаків не повідомляла.

У Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили знищення чотирьох російських літаків Іл-76 внаслідок атаки дронами Пскова.

Іл-76 є військово-транспортним літаком, який використовується для швидкого перекидання особового складу з місця постійної дислокації до зони бойових дій. У Пскові базується відома повітряно-десантна дивізія, бійці якої з 2014 року воюють в Україні.