Останні атаки БПЛА по Росії вказують на проблеми в роботі системи ППО РФ – британська розвідка

Остання масована атака безпілотниками по Росії в ніч на 30 серпня, що вважається найбільшою з початку вторгнення в Україну, може свідчити про наявні проблеми в роботі російської протиповітряної системи. Так вважає британська розвідка.

Оскільки багато із запущених по РФ БПЛА досягли своїх цілей, це, «ймовірно, означає, що російська ППО має труднощі з їх виявленням і знищенням», йдеться у Twitter-повідомленні Міністерства оборони Британії.

«Росія, ймовірно, переосмислює стан своєї протиповітряної оборони у зоні між Україною та Москвою, щоб краще протистояти таким нападам. Попередні удари по російських військових авіабазах призвели до розосередження російських літаків по всій території Росії. Однак нещодавні удари по Сольцах і Пскову продемонстрували, що БПЛА мають значний радіус дії, що ускладнює подальше розосередження. Цілком імовірно, що Росії доведеться розглянути питання про переміщення додаткових систем протиповітряної оборони на аеродроми, які, на її думку, перебувають під загрозою атак БПЛА», – каже британська сторона.

У ніч на 30 серпня Росія зазнала низки ударів БПЛА по об’єктах на своїй території. Цю атаку називають найбільшою з початку вторгнення РФ в Україну. Вибухи були зафіксовані в Москві, Брянську та Рязані, а також на авіабазі у Пскові. В результаті атаки на Псков було пошкоджено кілька російських військово-транспортних літаків.