У ГУР підтвердили знищення чотирьох літаків Іл-76 у російському Пскові

У Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили знищення чотирьох російських літаків Іл-76 внаслідок атаки дронами Пскова. Про це в коментарі низці ЗМІ повідомив представник ГУР Андрій Юсов.



«Підтверджуємо знищення ворожих транспортних літаків Іл-76, чотири одиниці. Знищені – це означає, що завдані ураження не дозволяють відновити цей літак і повернути його до лав і виконання завдань. Їх використовують для транспортування особового складу окупантів та їхньої техніки. Також є інформація про пошкодження ще кількох одиниць», – сказав Юсов в коментарі Громадському.



За його словами, дані щодо кількості пошкоджених російських літаків уточнюються.



У коментарі РБК Юсов додав, що також уточнюється інформація щодо втрат особового складу.



«Оскільки це був нічний час, то вони (втрати особового складу, – ред.) якщо і були, то були незначні. Це було ураження з використанням спецтехніки і роботою відповідних груп на території і з території держави-агресора», – сказав він.

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У ніч на 30 серпня одну з найбільших атак безпілотників по території Росії довелося відбивати тамтешнім силам протиповітряної оборони.

Згідно з повідомленнями, спочатку близько 20 дронів прилетіло до псковського аеропорту (там базуються як військові, так і цивільні літаки). У результаті атаки сталася масштабна пожежа. Повідомлялося також про пожежу на території 2-ї бригади спецпризначенців ГРУ поряд із аеродромом. Постраждалих, за даними російської влади, немає.

Як повідомляла агенція ТАСС з посиланням на екстрені служби, після атаки в Пскові були пошкоджені чотири військово-транспортні літаки Іл-76. Російська сторона про знищення літаків не повідомляє.

Іл-76 є військово-транспортним літаком, який використовується для швидкого перекидання особового складу з місця постійної дислокації до зони бойових дій. У Пскові базується відома повітряно-десантна дивізія, бійці якої з 2014 року воюють в Україні.