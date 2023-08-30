Площа лісових пожеж у російському курортному Геленджику перевищила 100 гектарів – влада

Лісові пожежі охопили місто Геленджик, що в Краснодарському краї РФ. Мер Олексій Богодістов повідомив у Telegram 30 серпня, що для боротьби з пожежами, які наразі охоплюють 118 гектарів, залучено 441 людину, понад 80 одиниць техніки, а також пожежні літаки та вертольоти.

Гасіння пожеж ускладнене сильним вітром і рельєфністю місцевості. Інформації про постраждалих немає.

Пожежі почалися напередодні ввечері біля сафарі-парку, де утримують левів, тигрів та ведмедів. За словами співробітника парку, вогонь і дим поки не дісталися тварин.

Геленджик – один з найпопулярніших курортів Росії на березі Чорного моря.