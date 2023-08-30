У Москві відмовилися від участі авіавиробників Embraer у розслідуванні катастрофи літака Пригожина

Базований у Москві Міждержавний авіаційний комітет (МАК) заявив, що не буде використовувати міжнародні правила при розслідуванні катастрофи в Тверській області РФ літака компанії Embraer, на борту якого було керівництво ПВК «Вагнер».

Як повідомляє агенція Reuters з посиланням на бразильські ЗМІ, Бразильський центр з вивчення та запобігання авіаційним подіям (CENIPA) і компанія Embraer заявили про готовність взяти участь у розслідуванні причин катастрофи літака Євгена Пригожина, якщо отримують відповідне запрошення від МАК.

Голова CENIPA Марсело Морено заявив, що МАК (до МАК входять Росія, Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан і Узбекистан – ред.) не зобов’язаний запрошувати бразильську сторону, але якщо запрошення буде, то його приймуть. Однак у МАК відповіли, що не будуть проводити розслідування за міжнародними правилами, оскільки цей літак виконував внутрішній, а не міжнародний рейс.

Reuters повідомляє, що розслідування без бразильської сторони може викликати сумніви в його об’єктивності, оскільки є підозри щодо причетності російської влади до катастрофи.

Літак Embraer Legacy 600 бразильської компанії Embraer у власності Євгена Пригожина розбився ввечері 23 серпня в Тверській області РФ. 27 серпня Пригожина та ще дев’ятьох людей, що були на борту, офіційно оголосили загиблими.

Російські ЗМІ повідомили, що розглядаються різні версії аварії літака, включно з помилкою пілотування, технічною несправністю та зовнішнім впливом. Пов’язаний із ПВК «Вагнер» канал Grey Zone одразу після катастрофи писав, що літак нібито «збили засобами ППО».

Остаточних висновків щодо причин аварії немає. Водночас Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу щодо порушень правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту