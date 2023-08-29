Росія: пресслужба Пригожина заявила про його поховання в Санкт-Петербурзі

Засновника приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина, який загинув в авіакатастрофі 23 серпня, поховали на Порохівському цвинтарі у російському Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє пресслужба бізнесмена 29 серпня.

Прощання, як стверджується, відбулося у закритому форматі.

Раніше повідомлялося, що засновника ПВК можуть поховати на Серафимівському чи Північному цвинтарі.

Адміністрація Порохівського цвинтаря повідомила місцевому телеграм-каналу MSK1, що бізнесмена поховали близько 16 години за московським часом.

Джерело державного російського агентства «РИА Новости» в оточенні Пригожина розповіло, що церемонія прощання була закритою за бажанням родичів. Окрім них, на похороні були присутні лише найближчі друзі засновника «Вагнер».

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Ввечері 23 серпня стало відомо, що у Бологовському районі Тверської області РФ розбився літак бізнес-класу, що був у власності Євгена Пригожина. Голова ПВК «Вагнер» і організатор невдалого збройного заколоту у Росії був у списку пасажирів. Влада заявила, що семеро пасажирів і троє членів екіпажу літака загинули. 27 серпня Слідчий комітет РФ офіційно підтвердив особи загиблих, в тому числі Пригожина.

Російські ЗМІ повідомили, що розглядаються різні версії аварії літака, включно з помилкою пілотування, технічною несправністю та зовнішнім впливом. Пов’язаний із ПВК «Вагнер» канал Grey Zone одразу після катастрофи писав, що літак нібито «збили засобами ППО».

Остаточних висновків щодо причин аварії немає. Водночас Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу щодо порушення правил безпеки та експлуатації транспортного засобу.