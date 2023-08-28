Відмежування Путіна і зацікавленість Міноборони РФ – ISW розмірковує над долею «вагнерівців» та загибеллю Пригожина

Міністерство оборони Росії, ймовірно, більш зосередженіше на розпуску ПВК «Вагнер», ніж президент Росії Володимир Путін. У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на військових блогерів йдеться про ймовірну передачу контролю над «вагнерівцями» російському Міноборони.

ISW не може незалежно підтвердити достовірність окремих повідомлень у російському сегменті, але вказує, що такі є. А саме – ймовірний поспіх російського Міністерства оборони з розформуванням ПВК «Вагнер» може бути причиною того, що «Кремль ще не ухвалив рішення про долю «Вагнера» і тому Міністерство оборони хотіло стати першою організацією, яка візьме на себе контроль над залишками ПВК».

«Якщо ці повідомлення правдиві, вони можуть вказувати на те, що Путін не контролює розпуск ПВК «Вагнер на мікрорівні, а швидше передав цю відповідальність російському Міноборони. Проте сплеск цих повідомлень серед російських міліблогерів та опозиційних спільнот може бути також спробою відмежувати Путіна від вбивства Пригожина та ймовірного розпуску «Вагнера», – йдеться у звіті.

Ввечері 23 серпня стало відомо, що у Бологовському районі Тверської області РФ розбився літак бізнес-класу, що був у власності Євгена Пригожина. Голова ПВК «Вагнер» і організатор невдалого збройного заколоту у Росії був у списку пасажирів. Влада заявила, що семеро пасажирів і троє членів екіпажу літака загинули. 27 серпня Слідчий комітет РФ офіційно підтвердив особи загиблих, в тому числі Пригожина.

Президент США Джо Байден, коментуючи катастрофу літака Пригожина, сказав, що «у Росії мало що відбувається, за чим не стояв би Путін». Західна преса написала про можливі версії збиття ракетою чи закладення вибухового пристрою на борту.

Російські ЗМІ повідомили, що розглядаються різні версії аварії літака, включно з помилкою пілотування, технічною несправністю та зовнішнім впливом. Пов’язаний із ПВК «Вагнер» канал Grey Zone одразу після катастрофи писав, що літак нібито «збили засобами ППО».

Остаточних висновків щодо причин аварії немає. Водночас Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу щодо порушення правил безпеки та експлуатації транспортного засобу.