Росія: після атаки дронів аеропорт Пскова не працює

Аеропорт Пскова після нічної атаки безпілотників не обслуговуватиме цивільні рейси 30 серпня, повідомляють російські медіа з посиланням на Росавіацію.



При цьому повідомляється, що системи аеропорту, задіяні у забезпеченні польотів, працюють штатно.



«З метою вжиття додаткових заходів щодо безпеки польотів з аеропорту Пскова скасовані шість рейсів авіакомпанії «Азімут» і два – авіакомпанії «Ікар», – заявили в Росавіації.



Як повідомляла агенція ТАСС з посиланням на екстрені служби, після атаки в Пскові були пошкоджені чотири військово-транспортні літаки Іл-76.

Іл-76 є військово-транспортним літаком, який використовується для швидкого перекидання особового складу з місця постійної дислокації до зони бойових дій. У Пскові базується відома повітряно-десантна дивізія, бійці якої з 2014 року воюють в Україні.