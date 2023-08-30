Росія: після атаки дронів аеропорт Пскова не працює

Аеропорт Пскова після нічної атаки безпілотників не обслуговуватиме цивільні рейси 30 серпня, повідомляють російські медіа з посиланням на Росавіацію.
При цьому повідомляється, що системи аеропорту, задіяні у забезпеченні польотів, працюють штатно.
«З метою вжиття додаткових заходів щодо безпеки польотів з аеропорту Пскова скасовані шість рейсів авіакомпанії «Азімут» і два – авіакомпанії «Ікар», – заявили в Росавіації.
Як повідомляла агенція ТАСС з посиланням на екстрені служби, після атаки в Пскові були пошкоджені чотири військово-транспортні літаки Іл-76.
Іл-76 є військово-транспортним літаком, який використовується для швидкого перекидання особового складу з місця постійної дислокації до зони бойових дій. У Пскові базується відома повітряно-десантна дивізія, бійці якої з 2014 року воюють в Україні.
У ніч на 30 серпня одну з найбільших атак безпілотників по території Росії довелося відбивати тамтешнім силам протиповітряної оборони.
Згідно з повідомленнями, спочатку близько 20 дронів прилетіло до псковського аеропорту (там базуються як військові, так і цивільні літаки). У результаті атаки сталася масштабна пожежа. Повідомлялося також про пожежу на території 2-ї бригади спецпризначенців ГРУ поряд із аеродромом. Постраждалих, за даними російської влади, немає.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ