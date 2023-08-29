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У Пскові пошкоджені чотири військово-транспортні літаки Іл-76 – ТАСС

Наслідки атаки безпілотників на військовий аеродром у Пскові, 30 серпня 2023 року

Чотири літаки Іл-76 пошкоджені в Пскові після атаки безпілотників на військовий аеродром, повідомляє російська агенція ТАСС із посиланням на джерела в екстрених службах уночі 30 серпня.

«Розпочалася пожежа, вогнем охоплені два повітряні судна», –- сказав співрозмовник ТАСС.

Раніше місцеві ЗМІ повідомили, що в районі міжнародного аеропорту Пскова сталася серія вибухів. Також у районі аеропорту було чути стрілянину.

Іл-76 є військово-транспортним літаком, який використовується для швидкого перекидання особового складу з місця постійної дислокації до зони бойових дій. У Пскові базується відома повітряно-десантна дивізія, бійці якої з 2014 року воюють в Україні.

Українські сили атакують російські аеродроми, віддалені від лінії фронту, з грудня 2022 року. Удари завдавалися по базах стратегічної авіації в Саратовській та Рязанській областях, по аеродрому в Курську, Новгородській області та в анексованому Криму. Через атаки безпілотників закривалися цивільні аеропорти в Підмосковʼї.

У лютому 2022 року через повномасштабне російське вторгнення міжнародні авіакомпанії припинили польоти в Україну. Азійські, білоруські та турецькі авіакомпанії продовжують польоти до Росії та над Росією.

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