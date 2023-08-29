У російському місті Псков в аеропорту сталися вибухи – ЗМІ

У районі міжнародного аеропорту Пскова сталася серія вибухів, повідомляє видання «Псковская губерния» з посиланням на очевидців. За їхніми словами, також у районі аеропорту чути стрілянину.

Журналіст Василь Полонський пише, що, за даними місцевих жителів, у Пскові чути десятки розривів. Він же вказує, що «у Пскові аеропорт подвійного призначення – і військовий, і цивільний».

«На цьому відео добре чути автоматну стрілянину: можливо, це спроба збити дрони, але скільки їх там, якщо стрілянина триває вже близько 30 хвилин, важко уявити», – вказує «Псковская губерния».

За попередніми даними, територія аеропорту атакована безпілотниками, пише телеграм-канал Baza. Цей же канал пише про пошкодження щонайменше двох літаків.

У телеграм-каналах зʼявилися фотографії, де, як стверджується, показані наслідки вибухів в аеропорту – на кадрах видно пожежу. Також у мережі публікують відео, зняті у Пскові.

Влада Псковської області на момент публікації це не коментувала.