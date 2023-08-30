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У ЗСУ відповіли на заяву РФ про нібито знищення чотирьох катерів ССО у Чорному морі

У ЗСУ закликали довіряти перевіреним джерелам

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України відповіло на заяви РФ про нібито знищення військових катерів ЗСУ у Чорному морі.

«Минулої ночі близько 12 тисяч операторів 73-го центру ССО України, озброєні бойовими дельфінами, кротами та шиншилами здійснили спробу десантування на кримське узбережжя. Противник здійснив контратаку бойовими бумерангами. Через це наші воїни були змушені запросити підтримку «Зірки смерті» та флоту галактичної імперії»Десь так мало б починатися повідомлення ССО України, якби ми писали у стилі російського міноборони. Такий самий сенс мають сенс заяви росіян про знищення наших воїнів літаками у морі та багато інших», – йдеться у повідомленні ССО, оприлюдненому в фейсбуці.

У ЗСУ закликали довіряти перевіреним джерелам.

«Довіряйте лише перевіреним джерелам і пам’ятайте: вірити росіянам – не поважати себе (це м’яко кажучи)», – наголошують українські військові.

Раніше у Міноборони РФ заявили, що 30 серпня російський літак в акваторії Чорного моря нібито знищив чотири швидкохідні військові катери з десантними групами військовослужбовців українських сил спецоперацій.

Згодом російська агенція «Интерфакс» з посиланням на Міноборони РФ повідомила про нібито знищення винищувачем СУ-30 військового катера ЗСУ біля острова Зміїний у Чорному морі.

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