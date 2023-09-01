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Влада РФ вночі заявила про «нейтралізацію» об’єкта над аеродромом у Пскові

Зарево від атаки безпілотників на військовий аеродром у Пскові, 30 серпня 2023 року

У ніч на п’ятницю губернатор Псковської області РФ Михайло Ведерніков повідомив про знищення «одиничного неопізнаного об’єкта» в районі псковського аеродрому.

Губернатор заявив про «нейтралізацію» об’єкта. Російські Telegram-канали написали про нову атаку дронів і можливу роботу ППО.

У ніч на 30 серпня авіабаза у Пскові зазнала ударів БПЛА. В результаті атаки на Псков було пошкоджено кілька російських військово-транспортних літаків. Повідомлялося про знищення щонайменше чотирьох російських літаків Іл-76. Звідки безпілотники прилетіли на псковський аеродром, залишається незрозумілим.

Напередодні влада України заявила про успішне застосування ЗСУ далекобійної зброї, яка уразила ціль на відстані 700 км (від України до Пскова якраз приблизно така ж відстань – ред.).

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