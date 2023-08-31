Вдала операція, знищення Ту-22 і втрата агентів ГУР. Друга частина великого інтерв’ю із Будановим

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Радіо Свобода розповів деталі спецоперації з гелікоптером Мі-8. Українські медіа 23 серпня повідомили, що ГУР заманило в Україну пілота гелікоптера. За їхніми даними, пілот із Росії приземлився у Харківській області. Ця спецоперація тривала понад 6 місяців.
Також Кирило Буданов поділився інформацією про ураження і знищення бомбардувальників Ту-22. А ще – якими є особливості роботи ГУР під час повномасштабної війни.
Першу частину можна почитати тут.
Спецоперація з російським гелікоптером Мі-8
Очільник української розвідки Кирило Будвнов розповів, що фінал спецоперації з російським гелікоптером Мі-8 уже відбувся. До річниці Воєнної розвідки 7 вересня вийде фільм, у якому розкриють деякі подробиці.
«Це перша вдала операція за всю історію України. Ніхто такого не зробив за цей час», – заявив в інтерв'ю Кирило Буданов.
Він розповів, що в ході операції українська розвідка змогла влаштувати все так, щоб непомітно для всіх вивезти всю родину та сім’ю російського пілота.
Це і є реально, як у кіно
«Змогли знайти правильний підхід до людини і зробити такі умови, щоб він зміг перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається».
«Двох членів екіпажу знищили, а пілот нині перебуває у безпеці.
«Це і є реально, як у кіно. Більше, ніж пів року це все було», – так описує спецоперацію Буданов.
За словами Кирила Буданова, він завжди бере участь у найскладніших операціях і контролює їхній хід.
«Складні – усі», – запевняє він.
Знищення Ту-22
Ураженням російських літаків Ту-22 на аеродромах «Сольци» і «Шайковка» займалися люди з території РФ, з якими, за словами Буданова, українська розвідка мала комунікацію. Також він розповів, що російські літаки уразили їх невеликими дронами, квадрокоптерами.
Ту-22 у них справних лишалося близько 31, тепер 29 – і мінус два ще тих, які на ремонті перебуватимуть, тобто 27
«Два знищено, два уражено [літаки]. І дуже незначно ще один. Але я це навіть не вважаю... Ті два, що уражені, відремонтують з часом. Два ремонту не підлягають».
За словами очільника розвідки, всього у повітряних операціях проти України беруть участь 436 російських літаків.
«Це багато. Але якщо ви спитаєте, скільки серед них Ту-22, то це одиниці будуть. Ту-22 у них справних лишалося близько 31, тепер 29 – і мінус два ще тих, які на ремонті перебуватимуть, тобто 27. Тобто не так багато тих, які насправді літають», – сказав Буданов.
Побудувати нові такі літаки, на думку Кирила Буданова, Росія зараз не може.
«Зрозуміло, що неможливо [виробити Ту-22]. А що Росія виробила з такого озброєння за весь цей час? Нічого. Це нереально», – пояснює Буданов.
Втрата агентів ГУР
«Є значимі для нас втрати. Багато з них загинули під час бойових дій. Цим нанесло найбільші втрати нашому агентурному апарату. Не їх розкриття, а фізичне знищення під час бойових дій».
Багато загинули під час бойових дій
Нині, за словами Кирила Буданова, стало більше агентів і вербувати їх стало легше, тому що кількість людей, яка проходить через силові структури, стала в рази більшою.
«Багато людей призиваються із вулиць. З ними легше. Крім того, ці всі російські «Російський добровольчий корпус» і так далі – вони мають страшенні мережі всередині країни. Тому стало працювати набагато легше».
(Опрацювала Антоніна Андрійчук)
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей.
Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
З вересня 2022 року запеклі бої російсько-української війни ідуть на сході і на півдні України.
6 червня була повністю зруйнована гребля Каховського водосховища (перебувала під контролем російської армії із початку березня 2022 року, а у жовтні була замінована окупантами), що призвело до затоплення великої території, людських жертв, знищення сільгоспугідь, забруднення Дніпра і Чорного моря.
Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 9 511 і поранення 17 206 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 27 серпня 2023-го.
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