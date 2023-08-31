Вдала операція, знищення Ту-22 і втрата агентів ГУР. Друга частина великого інтерв’ю із Будановим

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Радіо Свобода розповів деталі спецоперації з гелікоптером Мі-8. Українські медіа 23 серпня повідомили, що ГУР заманило в Україну пілота гелікоптера. За їхніми даними, пілот із Росії приземлився у Харківській області. Ця спецоперація тривала понад 6 місяців.

Також Кирило Буданов поділився інформацією про ураження і знищення бомбардувальників Ту-22. А ще – якими є особливості роботи ГУР під час повномасштабної війни.

Першу частину можна почитати тут.

Спецоперація з російським гелікоптером Мі-8

Очільник української розвідки Кирило Будвнов розповів, що фінал спецоперації з російським гелікоптером Мі-8 уже відбувся. До річниці Воєнної розвідки 7 вересня вийде фільм, у якому розкриють деякі подробиці.

«Це перша вдала операція за всю історію України. Ніхто такого не зробив за цей час», – заявив в інтерв'ю Кирило Буданов.

Він розповів, що в ході операції українська розвідка змогла влаштувати все так, щоб непомітно для всіх вивезти всю родину та сім’ю російського пілота.

Це і є реально, як у кіно

«Змогли знайти правильний підхід до людини і зробити такі умови, щоб він зміг перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається».

«Двох членів екіпажу знищили, а пілот нині перебуває у безпеці.

«Це і є реально, як у кіно. Більше, ніж пів року це все було», – так описує спецоперацію Буданов.

За словами Кирила Буданова, він завжди бере участь у найскладніших операціях і контролює їхній хід.

«Складні – усі», – запевняє він.

Знищення Ту-22

Ураженням російських літаків Ту-22 на аеродромах «Сольци» і «Шайковка» займалися люди з території РФ, з якими, за словами Буданова, українська розвідка мала комунікацію. Також він розповів, що російські літаки уразили їх невеликими дронами, квадрокоптерами.

Ту-22 у них справних лишалося близько 31, тепер 29 – і мінус два ще тих, які на ремонті перебуватимуть, тобто 27

«Два знищено, два уражено [літаки]. І дуже незначно ще один. Але я це навіть не вважаю... Ті два, що уражені, відремонтують з часом. Два ремонту не підлягають».

За словами очільника розвідки, всього у повітряних операціях проти України беруть участь 436 російських літаків.

«Це багато. Але якщо ви спитаєте, скільки серед них Ту-22, то це одиниці будуть. Ту-22 у них справних лишалося близько 31, тепер 29 – і мінус два ще тих, які на ремонті перебуватимуть, тобто 27. Тобто не так багато тих, які насправді літають», – сказав Буданов.

Побудувати нові такі літаки, на думку Кирила Буданова, Росія зараз не може.

«Зрозуміло, що неможливо [виробити Ту-22]. А що Росія виробила з такого озброєння за весь цей час? Нічого. Це нереально», – пояснює Буданов.

Втрата агентів ГУР

«Є значимі для нас втрати. Багато з них загинули під час бойових дій. Цим нанесло найбільші втрати нашому агентурному апарату. Не їх розкриття, а фізичне знищення під час бойових дій».

Багато загинули під час бойових дій

Нині, за словами Кирила Буданова, стало більше агентів і вербувати їх стало легше, тому що кількість людей, яка проходить через силові структури, стала в рази більшою.

«Багато людей призиваються із вулиць. З ними легше. Крім того, ці всі російські «Російський добровольчий корпус» і так далі – вони мають страшенні мережі всередині країни. Тому стало працювати набагато легше».

(Опрацювала Антоніна Андрійчук)